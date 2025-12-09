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su įkrovimo stotele
Tamsi ir „Beluga“ metalo
Sujungta su „HomeRun“ programėle
Robotas vienu metu siurbia ir plauna kietas grindis, kad pašalintų kasdien ant grindų susikaupiantį smulkių dulkių sluoksnį. Pašalinus daugiau smulkių dulkių, nei vien siurbiant, padai liks švarūs, net jei vaikštote basomis.
„Philips HomeRun“ roboto programėlė sukurta taip, kad būtų patogi naudoti ir intuityvi – puikiai tinka naudojantiems pirmą kartą. Ji pateikia nuoseklias instrukcijas ir naudingų vaizdo įrašų, kad geriausiai išnaudotumėte robotą. Programėlė palaiko ryšį su robotu, kad galėtų valdyti, pranešti ir atnaujinti duomenis apie jo valymo efektyvumą, kad ir kur būtumėte, ir realiuoju laiku rodo, kur robotas valė.
Itin stiprus siurbimas (kruopščiai išbandyta, pasiekia 4000 Pa) gali surinkti didelius nešvarumus, pvz., trupinius. Jis pasirūpina kasdieniu purvo kaupimusi ant grindų, taip pat pašalina giliai plyšiuose, kilimuose ir kilimėliuose esančias smulkias dulkes.
4.7
iš 5
102
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Montajhnik
09/12/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Незамінний помічник у квартирі
Дуже гарний гаджет.Цілком виправдав всі очікування.Погано що не підіймає зайві предмети та не протирає пил)). Дуже задоволений цією покупкою,та й усіма пристроями фірми Phillips що в мене є
Argumentai už
За те що чудово виконує свої функції
Argumentai prieš
Немає недоліків
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
July6577
06/03/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Найкращий помічник!!!
Дуже корисна річ у домашньому господарстві, класно прибирає сміття і ще бонус - миє підлогу.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
Анаконда
03/03/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Робот пылесос очень нам понравился,классный!
Оценку поставили 5 звёзд, есть отдельно и сухая и влажная уборка,тихий.Советуем всем,чтобы долго не искать,где скачать для него приложение на смартфон---приложение на коробке пылесоса!Спасибо!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття