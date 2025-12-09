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  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų

„HomeRun 3000 Series Aqua“Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU3000/01

4.7
| (102) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
Mėgaukitės nepriekaištinga švara kiekvieną dieną, įdėdami mažiau pastangų. Robotas pasižymi itin stipria siurbimo galia ir vienu judesiu išsiurbia bei išvalo. Robotas automatiškai padidina siurbimo galią, kai užvažiuoja ant kilimo ar kiliminės dangos.
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Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų

  • su įkrovimo stotele

  • Tamsi ir „Beluga“ metalo

  • Sujungta su „HomeRun“ programėle

Pašalina daugiau smulkių dulkių, nei vien tik dulkių siurblys

Pašalina daugiau smulkių dulkių, nei vien tik dulkių siurblys

Robotas vienu metu siurbia ir plauna kietas grindis, kad pašalintų kasdien ant grindų susikaupiantį smulkių dulkių sluoksnį. Pašalinus daugiau smulkių dulkių, nei vien siurbiant, padai liks švarūs, net jei vaikštote basomis.

Intuityvus naudojimas – puikiai tinka naudojantiems pirmą kartą

Intuityvus naudojimas – puikiai tinka naudojantiems pirmą kartą

„Philips HomeRun“ roboto programėlė sukurta taip, kad būtų patogi naudoti ir intuityvi – puikiai tinka naudojantiems pirmą kartą. Ji pateikia nuoseklias instrukcijas ir naudingų vaizdo įrašų, kad geriausiai išnaudotumėte robotą. Programėlė palaiko ryšį su robotu, kad galėtų valdyti, pranešti ir atnaujinti duomenis apie jo valymo efektyvumą, kad ir kur būtumėte, ir realiuoju laiku rodo, kur robotas valė.

Itin stiprus siurbimas surenka didelius nešvarumus

Itin stiprus siurbimas surenka didelius nešvarumus

Itin stiprus siurbimas (kruopščiai išbandyta, pasiekia 4000 Pa) gali surinkti didelius nešvarumus, pvz., trupinius. Jis pasirūpina kasdieniu purvo kaupimusi ant grindų, taip pat pašalina giliai plyšiuose, kilimuose ir kilimėliuose esančias smulkias dulkes.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

102

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

09/12/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Незамінний помічник у квартирі

Дуже гарний гаджет.Цілком виправдав всі очікування.Погано що не підіймає зайві предмети та не протирає пил)). Дуже задоволений цією покупкою,та й усіма пристроями фірми Phillips що в мене є

Argumentai už

За те що чудово виконує свої функції

Argumentai prieš

Немає недоліків

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття

06/03/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Найкращий помічник!!!

Дуже корисна річ у домашньому господарстві, класно прибирає сміття і ще бонус - миє підлогу.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття

03/03/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Робот пылесос очень нам понравился,классный!

Оценку поставили 5 звёзд, есть отдельно и сухая и влажная уборка,тихий.Советуем всем,чтобы долго не искать,где скачать для него приложение на смартфон---приложение на коробке пылесоса!Спасибо!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття

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