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  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
  • Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus

2000 serijaDulkių siurblys-robotas

XU2100/25

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus
Valykite lengvai su mūsų dvigubai didesnės siurbiamosios galios¹ šluostėmis ir siurbliais-robotais. Stilinga automatinio ištuštinimo stotelė užtikrina, kad net 70 dienų² nereikės niekuo rūpintis. Išbandykite pažangesnio valymo, pritaikyto pagal jūsų namų poreikius, galimybes.
Peržiūrėti visas naudas

Kasdienis sausasis ir drėgnasis valymas be jokių pastangų.

Mėgaukitės malonumu grįžti į švarius namus

  • Siurbimas ir drėgnas valymas vienu metu

  • Dviguba siurbimo galia¹

  • LDS radaro navigacija

  • Kompaktiška aut. ištuštinimo stotelė

  • Pritaikymas naudojant „HomeRun“

Siurbkite ir plaukite vienu metu, lengvai išvalydami dulkes ir purvą

Siurbkite ir plaukite vienu metu, lengvai išvalydami dulkes ir purvą

Robotas vienu metu siurbia ir plauna kietas grindis, kad pašalintų kasdien ant grindų susikaupiantį smulkių dulkių sluoksnį. Pašalinus daugiau smulkių dulkių, nei vien siurbiant, padai liks švarūs net vaikštant basomis.

Automatinio ištuštinimo stotelė užtikrina 70 dienų patogaus naudojimo

Automatinio ištuštinimo stotelė užtikrina 70 dienų patogaus naudojimo

70 dienų² galite niekuo nesirūpinti naudodami stilingą automatinio ištuštinimo stotelę. Robotas automatiškai ištuština turinį automatinio ištuštinimo stotelėje. Stotelėje yra 3,0 litrų „S-bag“, kuriame galima iki 70 dienų kaupti dulkes ir kitus nešvarumus, nesukant galvos dėl ištuštinimo. Universalų „S-bag“ maišelį galima higieniškai išmesti nesukeliant dulkių debesies – jis puikiai tinka astma sergantiems ir alergiškiems žmonėms.

Ypač stipri siurbiamoji galia, pašalinanti dulkes ir nešvarumus

Ypač stipri siurbiamoji galia, pašalinanti dulkes ir nešvarumus

Robotas turi net dukart daugiau siurbimo galios¹, todėl gali pašalinti didelius nešvarumus, pvz., trupinius ir gyvūnų plaukus. Išvalomi kasdien ant grindų besikaupiantys nešvarumai, taip pat susiurbiamos kilimuose ir kilimėliuose besikaupiančios smulkios dulkės³.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

27/10/2025

България

България

Избора ми е много задоволителен

Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам

Argumentai už

Чисти много прецизно

Argumentai prieš

Не намирам

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

27/10/2025

България

България

Перфектен робот

Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам

Argumentai už

Тихо работи, чисти много добре, обира всичко

Argumentai prieš

Не намирам

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

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Atsakomybės apribojimai

  1. 1. Palyginti su XU2100/10 ir XU2100/20.

  2. 2. Priklausomai nuo naudojimo konteksto ir intensyvumo

  3. 3. Išbandyta siurbimo ir plovimo režimu nustačius žemiausią siurbiamąją galią ir šluostės drėgnumą.

  4. 4. Išbandyta naudojant tik siurbimo režimą su mažiausiu siurbimo galios nustatymu.