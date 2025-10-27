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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Siurbimas ir drėgnas valymas vienu metu
Dviguba siurbimo galia¹
LDS radaro navigacija
Kompaktiška aut. ištuštinimo stotelė
Pritaikymas naudojant „HomeRun“
Robotas vienu metu siurbia ir plauna kietas grindis, kad pašalintų kasdien ant grindų susikaupiantį smulkių dulkių sluoksnį. Pašalinus daugiau smulkių dulkių, nei vien siurbiant, padai liks švarūs net vaikštant basomis.
70 dienų² galite niekuo nesirūpinti naudodami stilingą automatinio ištuštinimo stotelę. Robotas automatiškai ištuština turinį automatinio ištuštinimo stotelėje. Stotelėje yra 3,0 litrų „S-bag“, kuriame galima iki 70 dienų kaupti dulkes ir kitus nešvarumus, nesukant galvos dėl ištuštinimo. Universalų „S-bag“ maišelį galima higieniškai išmesti nesukeliant dulkių debesies – jis puikiai tinka astma sergantiems ir alergiškiems žmonėms.
Robotas turi net dukart daugiau siurbimo galios¹, todėl gali pašalinti didelius nešvarumus, pvz., trupinius ir gyvūnų plaukus. Išvalomi kasdien ant grindų besikaupiantys nešvarumai, taip pat susiurbiamos kilimuose ir kilimėliuose besikaupiančios smulkios dulkės³.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Гогси
27/10/2025
България
Akcijos dalis
Избора ми е много задоволителен
Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам
Argumentai už
Чисти много прецизно
Argumentai prieš
Не намирам
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Oohe
27/10/2025
България
Akcijos dalis
Перфектен робот
Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам
Argumentai už
Тихо работи, чисти много добре, обира всичко
Argumentai prieš
Не намирам
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
1. Palyginti su XU2100/10 ir XU2100/20.
2. Priklausomai nuo naudojimo konteksto ir intensyvumo
3. Išbandyta siurbimo ir plovimo režimu nustačius žemiausią siurbiamąją galią ir šluostės drėgnumą.
4. Išbandyta naudojant tik siurbimo režimą su mažiausiu siurbimo galios nustatymu.