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FC8022/04
XU9100/10
XU2100/15
XU2100/25
XU3100/01
XU3110/02
XD3110/09
FC8241/09
4 dulkių maišeliai
Vienas standartas tinka visiems
Antialerginis filtravimas
Originalus „Philips s-bag®“ tinka naudoti su visais „Philips“ ir „Electrolux Group“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliais su maišeliu. Kad išvengtumėte nesibaigiančios dulkių maišelių paieškos, paprasčiausiai ieškokite „s-bag®“ logotipo.
„s-bag®“ antialerginis filtras sulaiko net 1 mikrono žiedadulkes, dulkių daleles, dulkių erkutes, erkučių ir kačių skleidžiamus alergenus. Šis filtras gerokai sumažina alergenų poveikį jūsų šeimoje ir puikiai tinka kenčiantiems nuo astmos ir alergijos.
„s-bag®“ antialerginis maišelis yra iš itin atsparios sintetinės medžiagos, pagamintas Švedijoje.
3.0
iš 5
1
Apžvalga
Kočka48
16/11/2020
Česká republika
Nejsem spokojena
Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů