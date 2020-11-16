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  • „s-bag®“ antialerginis
  • „s-bag®“ antialerginis
  • „s-bag®“ antialerginis
  • „s-bag®“ antialerginis
  • „s-bag®“ antialerginis
  • „s-bag®“ antialerginis

„s-Bag“Antialerginiai dulkių maišeliai

FC8022/04

3
| (1) Apžvalga
„s-bag®“ antialerginis
„s-bag®“ yra universalus dulkių maišelis, skirtas visiems „Philips“ ir „Electrolux“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliams su maišeliu. Pirkdami pakaitinius maišelius, ieškokite „s-bag®“ logotipo. Naudodami neoriginalius maišelius galite sugadinti siurblį.
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Suderinami produktai
„Philips HomeRun 9000“ serija

„Philips HomeRun 9000“ serija
Dulkių siurblys-robotas su plovimo funkcija

XU9100/10

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2100/15

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys-robotas

XU2100/25

„HomeRun 3000 Series Aqua“

„HomeRun 3000 Series Aqua“
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU3100/01

„HomeRun 3000 Series Aqua“

„HomeRun 3000 Series Aqua“
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU3110/02

3000 serija

3000 serija
Dulkių siurblys su maišeliu

XD3110/09

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys su maišeliu

FC8241/09

Geresnis filtravimas, puikiai tinka kenčiantiems nuo alergijos

„s-bag®“ antialerginis

  • 4 dulkių maišeliai

  • Vienas standartas tinka visiems

  • Antialerginis filtravimas

Paprasta pasirinkti dėl universalaus standarto

Paprasta pasirinkti dėl universalaus standarto

Originalus „Philips s-bag®“ tinka naudoti su visais „Philips“ ir „Electrolux Group“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliais su maišeliu. Kad išvengtumėte nesibaigiančios dulkių maišelių paieškos, paprasčiausiai ieškokite „s-bag®“ logotipo.

Antialerginis, puikiai tinka kenčiantiems nuo astmos ir alergijos

Antialerginis, puikiai tinka kenčiantiems nuo astmos ir alergijos

„s-bag®“ antialerginis filtras sulaiko net 1 mikrono žiedadulkes, dulkių daleles, dulkių erkutes, erkučių ir kačių skleidžiamus alergenus. Šis filtras gerokai sumažina alergenų poveikį jūsų šeimoje ir puikiai tinka kenčiantiems nuo astmos ir alergijos.

Itin atspari sintetinė medžiaga, pagaminta Švedijoje

Itin atspari sintetinė medžiaga, pagaminta Švedijoje

„s-bag®“ antialerginis maišelis yra iš itin atsparios sintetinės medžiagos, pagamintas Švedijoje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
2
1

16/11/2020

Česká republika

Česká republika

Nejsem spokojena

Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

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