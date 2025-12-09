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  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
  • Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų

„HomeRun 3000 Series Aqua“Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU3100/01

4.7
| (102) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų
Mėgaukitės nepriekaištinga švara kiekvieną dieną, įdėdami mažiau pastangų. Robotas pasižymi itin stipria siurbimo galia ir vienu judesiu išsiurbia bei išvalo. Robotas automatiškai ištuštinamas į automatinio ištuštinimo stotelę, kad 30 dienų nereikėtų vargti.
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Kasdienis sausas ir drėgnas valymas be jokių pastangų

  • su automatinio ištuštinimo stotele

  • Tamsi ir „Beluga“ metalo

  • Sujungta su „HomeRun“ programėle

Pašalina daugiau smulkių dulkių, nei vien tik dulkių siurblys

Pašalina daugiau smulkių dulkių, nei vien tik dulkių siurblys

Robotas vienu metu siurbia ir plauna kietas grindis, kad pašalintų kasdien ant grindų susikaupiantį smulkių dulkių sluoksnį. Pašalinus daugiau smulkių dulkių, nei vien siurbiant, padai liks švarūs, net jei vaikštote basomis.

Išsituština pats: 30 dienų be rūpesčių

Išsituština pats: 30 dienų be rūpesčių

Robotas automatiškai ištuštinamas automatinio ištuštinimo stotelėje. Stotelėje yra 3,0 litrų vienkartinis priešalerginis maišelis, kuriame telpa iki per 30 dienų surenkamų dulkių ir kitų nešvarumų, kad galėtumėte 30 dienų jo nevalyti. Universalų „s-bag“ maišelį galima higieniškai išmesti nesukeliant dulkių debesies – jis puikiai tinka astma sergantiems ir alergiškiems žmonėms.

Stilingas dizainas tinka jūsų namų interjerui

Stilingas dizainas tinka jūsų namų interjerui

Robotas ir automatinio ištuštinimo stotelė pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų, kad derėtų prie jūsų namų interjero. „Philips HomeRun“ 3000 serijos „Aqua“ šlapiai ir sausai valantis robotas galimas dviejų stilingų dizainų, kurie tinka jūsų namų interjerui: tamsios ir „Beluga“ metalo (XU3100/01) bei šviesios ir „Beluga“ metalo spalvos (XU3110/02).

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

102

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

09/12/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Незамінний помічник у квартирі

Дуже гарний гаджет.Цілком виправдав всі очікування.Погано що не підіймає зайві предмети та не протирає пил)). Дуже задоволений цією покупкою,та й усіма пристроями фірми Phillips що в мене є

Argumentai už

За те що чудово виконує свої функції

Argumentai prieš

Немає недоліків

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття

06/03/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Найкращий помічник!!!

Дуже корисна річ у домашньому господарстві, класно прибирає сміття і ще бонус - миє підлогу.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття

03/03/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Робот пылесос очень нам понравился,классный!

Оценку поставили 5 звёзд, есть отдельно и сухая и влажная уборка,тихий.Советуем всем,чтобы долго не искать,где скачать для него приложение на смартфон---приложение на коробке пылесоса!Спасибо!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття

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