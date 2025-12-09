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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
su automatinio ištuštinimo stotele
Tamsi ir „Beluga“ metalo
Sujungta su „HomeRun“ programėle
Robotas vienu metu siurbia ir plauna kietas grindis, kad pašalintų kasdien ant grindų susikaupiantį smulkių dulkių sluoksnį. Pašalinus daugiau smulkių dulkių, nei vien siurbiant, padai liks švarūs, net jei vaikštote basomis.
Robotas automatiškai ištuštinamas automatinio ištuštinimo stotelėje. Stotelėje yra 3,0 litrų vienkartinis priešalerginis maišelis, kuriame telpa iki per 30 dienų surenkamų dulkių ir kitų nešvarumų, kad galėtumėte 30 dienų jo nevalyti. Universalų „s-bag“ maišelį galima higieniškai išmesti nesukeliant dulkių debesies – jis puikiai tinka astma sergantiems ir alergiškiems žmonėms.
Robotas ir automatinio ištuštinimo stotelė pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų, kad derėtų prie jūsų namų interjero. „Philips HomeRun“ 3000 serijos „Aqua“ šlapiai ir sausai valantis robotas galimas dviejų stilingų dizainų, kurie tinka jūsų namų interjerui: tamsios ir „Beluga“ metalo (XU3100/01) bei šviesios ir „Beluga“ metalo spalvos (XU3110/02).
4.7
iš 5
102
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Montajhnik
09/12/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Незамінний помічник у квартирі
Дуже гарний гаджет.Цілком виправдав всі очікування.Погано що не підіймає зайві предмети та не протирає пил)). Дуже задоволений цією покупкою,та й усіма пристроями фірми Phillips що в мене є
Argumentai už
За те що чудово виконує свої функції
Argumentai prieš
Немає недоліків
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
July6577
06/03/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Найкращий помічник!!!
Дуже корисна річ у домашньому господарстві, класно прибирає сміття і ще бонус - миє підлогу.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
Анаконда
03/03/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Робот пылесос очень нам понравился,классный!
Оценку поставили 5 звёзд, есть отдельно и сухая и влажная уборка,тихий.Советуем всем,чтобы долго не искать,где скачать для него приложение на смартфон---приложение на коробке пылесоса!Спасибо!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття