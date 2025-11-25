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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Lengvas valymas švariu vandeniu
Automatinė patirtis – lengva naudoti
Pritaikymas per „HomeRun“ programėlę
Su „Philips HomeRun 9000“ serija visada valote naudodami švarų vandenį. „PowerCyclone Aqua“ technologija pašalina nešvarų vandenį, todėl grindys plaunamos tik švariu vandeniu. Pasiekite nepriekaištingą švarą – šluostė pašalina net sunkiausiai įveikiamus nešvarumus.
Mėgaukitės iki 3 savaičių priežiūros nereikalaujančiu valymu su „viskas viename“ stotele. Ji automatiškai ištuština dulkių talpą iki 70 dienų¹. Savarankiškai papildoma švaraus vandens talpa ir ištuštinama nešvaraus vandens talpa – iki 3 savaičių¹. Veiksmingai išplauna ir išdžiovina (50 °C) šluostę, užtikrindama švarą kiekvienam ciklui.
Pamirškite apsivėlusius šepečius – pažangi apsaugos nuo sąvėlų funkcija užtikrina, kad jie liktų švarūs².
4.6
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Дончо
25/11/2025
България
Akcijos dalis
Продукта има чудесни характеристики
Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
vvvbbb
25/11/2025
България
Akcijos dalis
Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
I.Peneva
25/11/2025
България
Akcijos dalis
Заслужава си!
Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.
Argumentai už
Лесен за употреба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
¹ Priklauso nuo naudojimo intensyvumo ir situacijos.
² Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo naudojimo situacijos.
³ Remiantis įmonės viduje atliktais bandymais, palyginti su „HomeRun 7000“ serija, turinčia 5000 Pa.
⁴ Mažiausias aptinkamas kliūties dydis: 2,5 × 2,5 cm
⁵ Išbandyta tik siurbimo režimu, naudojant mažiausią siurbimo galios lygį.
⁶ Sulaiko 96,5 % 0,3 μm dydžio dalelių.