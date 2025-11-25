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  • Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas
  • Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas
  • Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas
  • Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas
  • Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas
  • Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas
  • Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas
  • Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas
  • Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas
  • Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas
  • Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas
  • Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas

„Philips HomeRun 9000“ serijaDulkių siurblys-robotas su plovimo funkcija

XU9100/10

4.6
| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas
Pamirškite vargus dėl valymo! „PowerCyclone Aqua“ iš karto pašalina nešvarų vandenį ir nuolat išskalauja šluostę švariu vandeniu – grindys lieka nepriekaištingai švarios. Iki 3 savaičių¹ be priežiūros – su „viskas viename“ stotele.
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Su revoliucine „PowerCyclone Aqua“ technologija

Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas

  • Lengvas valymas švariu vandeniu

  • Automatinė patirtis – lengva naudoti

  • Pritaikymas per „HomeRun“ programėlę

Pagerinkite grindų valymo rezultatus su „PowerCyclone Aqua“

Pagerinkite grindų valymo rezultatus su „PowerCyclone Aqua“

Su „Philips HomeRun 9000“ serija visada valote naudodami švarų vandenį. „PowerCyclone Aqua“ technologija pašalina nešvarų vandenį, todėl grindys plaunamos tik švariu vandeniu. Pasiekite nepriekaištingą švarą – šluostė pašalina net sunkiausiai įveikiamus nešvarumus.

Jokios priežiūros iki 3 savaičių¹

Jokios priežiūros iki 3 savaičių¹

Mėgaukitės iki 3 savaičių priežiūros nereikalaujančiu valymu su „viskas viename“ stotele. Ji automatiškai ištuština dulkių talpą iki 70 dienų¹. Savarankiškai papildoma švaraus vandens talpa ir ištuštinama nešvaraus vandens talpa – iki 3 savaičių¹. Veiksmingai išplauna ir išdžiovina (50 °C) šluostę, užtikrindama švarą kiekvienam ciklui.

Atsisveikinkite su apsivėlusiais šepetėliais

Atsisveikinkite su apsivėlusiais šepetėliais

Pamirškite apsivėlusius šepečius – pažangi apsaugos nuo sąvėlų funkcija užtikrina, kad jie liktų švarūs².

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

25/11/2025

България

България

Продукта има чудесни характеристики

Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Заслужава си!

Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.

Argumentai už

Лесен за употреба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

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Atsakomybės apribojimai

  1. ¹ Priklauso nuo naudojimo intensyvumo ir situacijos.

  2. ² Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo naudojimo situacijos.

  3. ³ Remiantis įmonės viduje atliktais bandymais, palyginti su „HomeRun 7000“ serija, turinčia 5000 Pa.

  4. ⁴ Mažiausias aptinkamas kliūties dydis: 2,5 × 2,5 cm

  5. ⁵ Išbandyta tik siurbimo režimu, naudojant mažiausią siurbimo galios lygį.

  6. ⁶ Sulaiko 96,5 % 0,3 μm dydžio dalelių.