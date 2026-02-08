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Visos serijos

  • Originalus „HomeRun“ 9000 serijos keitimo rinkinys
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  • Originalus „HomeRun“ 9000 serijos keitimo rinkinys
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„Philips HomeRun“9000 serijos keitimo rinkinys

XV1492/10

5
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Originalus „HomeRun“ 9000 serijos keitimo rinkinys
Viskas, ko reikia reguliariai prižiūrėti „HomeRun“ 9000 serijos šlapiai ir sausai valantį robotą. Šį originalų keitimo rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 1 šoninis šepetys ir 2 filtrai.
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Suderinami produktai
„Philips HomeRun 9000“ serija

„Philips HomeRun 9000“ serija
Dulkių siurblys-robotas su plovimo funkcija

XU9100/10

„Trys viename“ priežiūros rinkinys

Originalus „HomeRun“ 9000 serijos keitimo rinkinys

  • 1 pagrindinis šepetys

  • 1 šoninis šepetys

  • 2 vnt. plaunami EPA11 filtrai

  • Tinka: 9000 serijai

EPA filtras ypatingam filtravimui

EPA filtras ypatingam filtravimui

Rinkinyje yra 2 EPA11 filtrai, kurie sulaiko smulkias dulkes prieš išleidžiant orą atgal į kambarį, užtikrinant švarų orą be dulkių jūsų namuose. Filtras turėtų būti keičiamas kas 3–6 mėnesius.

Pagrindinis visų tipų grindų šepetys

Pagrindinis visų tipų grindų šepetys

Pagrindinis šepetys suprojektuotas taip, kad robotas galėtų judėti ant visų grindų tipų, dėl to jums nereikia vargti ir rankomis valyti visų namų, net ir sudėtingų vietų.

Siurbkite arti sienų ir kampuose

Siurbkite arti sienų ir kampuose

Mūsų šoninis šepetys yra būtinas norint užtikrinti kruopštesnį valymą. Kartu su paslėpta „D-ToF“ lazerine navigacija ir pažangiu algoritmu jis užtikrina maksimalų grindų valymą ir nepalieka neišvalytų vietų. Jis lengvai pritvirtinamas prie roboto, todėl jį galima greitai ir be vargo prižiūrėti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

08/02/2026

Lietuva

Lietuva

Viskas ok

Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „HomeRun“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „HomeRun“

17/01/2026

Lietuva

Lietuva

reikalingi priedai

gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.

Ši apžvalga buvo parašyta apie „HomeRun“

Ši apžvalga buvo parašyta apie „HomeRun“

13/01/2026

Lietuva

Lietuva

Naudingas

Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų

Ši apžvalga buvo parašyta apie „HomeRun“

Ši apžvalga buvo parašyta apie „HomeRun“

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Atsakomybės apribojimai

  1. ⁶ Sulaiko 96,5 % 0,3 μm dydžio dalelių.