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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
1 pagrindinis šepetys
1 šoninis šepetys
2 vnt. plaunami EPA11 filtrai
Tinka: 9000 serijai
Rinkinyje yra 2 EPA11 filtrai, kurie sulaiko smulkias dulkes prieš išleidžiant orą atgal į kambarį, užtikrinant švarų orą be dulkių jūsų namuose. Filtras turėtų būti keičiamas kas 3–6 mėnesius.
Pagrindinis šepetys suprojektuotas taip, kad robotas galėtų judėti ant visų grindų tipų, dėl to jums nereikia vargti ir rankomis valyti visų namų, net ir sudėtingų vietų.
Mūsų šoninis šepetys yra būtinas norint užtikrinti kruopštesnį valymą. Kartu su paslėpta „D-ToF“ lazerine navigacija ir pažangiu algoritmu jis užtikrina maksimalų grindų valymą ir nepalieka neišvalytų vietų. Jis lengvai pritvirtinamas prie roboto, todėl jį galima greitai ir be vargo prižiūrėti.
5.0
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AiR2
08/02/2026
Lietuva
Viskas ok
Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „HomeRun“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „HomeRun“
Balta Ziema
17/01/2026
Lietuva
reikalingi priedai
gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.
Ši apžvalga buvo parašyta apie „HomeRun“
Ši apžvalga buvo parašyta apie „HomeRun“
Bijunai
13/01/2026
Lietuva
Naudingas
Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų
Ši apžvalga buvo parašyta apie „HomeRun“
Ši apžvalga buvo parašyta apie „HomeRun“
⁶ Sulaiko 96,5 % 0,3 μm dydžio dalelių.