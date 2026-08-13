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„Philips HomeRun“ 9000 serijos keitimo rinkinys

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„Philips HomeRun“9000 serijos keitimo rinkinys

XV1492/10

„Philips HomeRun“ 9000 serijos keitimo rinkinys

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Vadovai ir dokumentacija

Viskas, ko reikia reguliariai prižiūrėti „HomeRun“ 9000 serijos šlapiai ir sausai valantį robotą. Šį originalų keitimo rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 1 šoninis šepetys ir 2 filtrai.

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  • 13 August 2026

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