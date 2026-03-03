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  • Ritinines šluostės „HomeRun“ 9000 serijai
  • Ritinines šluostės „HomeRun“ 9000 serijai

„Philips HomeRun“9000 serijos besisukantys plovimo antgaliai

XV1491/10

Ritinines šluostės „HomeRun“ 9000 serijai
Įsigykite originalias ritinines šluostes savo „Philips HomeRun“ 9000 serijos šlapiai ir sausai valančiam robotui. Naudodamas patentuotą ritininių šluosčių technologiją, robotas iš karto pašalina nešvarų vandenį, todėl jūs valote tik švariu vandeniu ir gaunate nepriekaištingai švarius rezultatus.
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Suderinami produktai
„Philips HomeRun 9000“ serija

„Philips HomeRun 9000“ serija
Dulkių siurblys-robotas su plovimo funkcija

XU9100/10

Robotas, kuris plauna grindis geriau nei bet kas kitas

Ritinines šluostės „HomeRun“ 9000 serijai

  • 2 vnt. originalios ritininės šluostės

  • Tinka: 9000 serijai

Patentuota ritininių šluosčių technologija: pašalinkite dėmes

Patentuota ritininių šluosčių technologija: pašalinkite dėmes

Visada valykite švariu vandeniu. „PowerCyclone Aqua“ technologija sulaiko nešvarų vandenį, todėl grindis valote tik švariu vandeniu. Mūsų šluostė užtikrina neprilygstamą švarą ir palieka grindis be dėmių.

Ypatingi valymo rezultatai

Ypatingi valymo rezultatai

„Philips HomeRun“ 9000 serija yra daugiau nei tik valymo priemonė: su savo patentuota ritininių šluosčių technologija robotas užtikrina aukštesnio lygio švarą, plaudamas grindis visada švariu vandeniu, kad būtų pašalintos sunkiai nuvalomos dėmės ir nešvarumai, o jūs galėtumėte džiaugtis puikiais rezultatais.

Tinka visų tipų grindims

Tinka visų tipų grindims

Mūsų ritininė šluostė, skirta visų tipų kietoms grindims, lengvai surenka ir pašalina dulkes bei nešvarumus. Dėl dviejų ritininių šluosčių pakėlimo sistemos „Philips HomeRun“ 9000 serijos robotas gali pakelti šluostę, kad nesušlapintų kilimų.

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