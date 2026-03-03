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XV1491/10
2 vnt. originalios ritininės šluostės
Tinka: 9000 serijai
Visada valykite švariu vandeniu. „PowerCyclone Aqua“ technologija sulaiko nešvarų vandenį, todėl grindis valote tik švariu vandeniu. Mūsų šluostė užtikrina neprilygstamą švarą ir palieka grindis be dėmių.
„Philips HomeRun“ 9000 serija yra daugiau nei tik valymo priemonė: su savo patentuota ritininių šluosčių technologija robotas užtikrina aukštesnio lygio švarą, plaudamas grindis visada švariu vandeniu, kad būtų pašalintos sunkiai nuvalomos dėmės ir nešvarumai, o jūs galėtumėte džiaugtis puikiais rezultatais.
Mūsų ritininė šluostė, skirta visų tipų kietoms grindims, lengvai surenka ir pašalina dulkes bei nešvarumus. Dėl dviejų ritininių šluosčių pakėlimo sistemos „Philips HomeRun“ 9000 serijos robotas gali pakelti šluostę, kad nesušlapintų kilimų.
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