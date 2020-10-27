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Visos serijos

  • Koncentruotas grindų valiklis „HomeRun“ robotams.
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  • Koncentruotas grindų valiklis „HomeRun“ robotams.
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„Philips“Grindų valiklio itin koncentruota formulė

XV1493/10

Koncentruotas grindų valiklis „HomeRun“ robotams.
Aukštos kokybės „Philips“ grindų valiklis be vargo susidoroja su riebalais, lipniomis dėmėmis ir nešvarumais. Suderinamas su 5000 ir 9000 serijos „Philips HomeRun“ šluostėmis drėgnam valymui.
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Suderinami produktai
„Philips HomeRun 9000“ serija

„Philips HomeRun 9000“ serija
Dulkių siurblys-robotas su plovimo funkcija

XU9100/10

„HomeRun 5000“ siurbimas ir plovimas

„HomeRun 5000“ siurbimas ir plovimas
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU5000/10

„HomeRun 5000“ siurbimas ir plovimas

„HomeRun 5000“ siurbimas ir plovimas
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU5000/20

„HomeRun 5000“ siurbimas ir plovimas

„HomeRun 5000“ siurbimas ir plovimas
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU5100/10

„HomeRun 5000“ siurbimas ir plovimas

„HomeRun 5000“ siurbimas ir plovimas
Šlapiai ir sausai valantis robotas

XU5100/20

Lengvai palaikysite švarias grindis

Koncentruotas grindų valiklis „HomeRun“ robotams.

  • Visų tipų kietoms grindims

  • Pašalina riebalus, dėmes ir nešvarumus

  • Koncentruota valymo formulė

  • Tinka augintiniams ir šeimoms¹

  • Tinka: „HomeRun“ 5000 ir 9000 serijoms

Kad jūsų robotas tarnautų ilgiau

Kad jūsų robotas tarnautų ilgiau

Itin koncentruotas „Philips“ grindų valiklis buvo specialiai sukurtas „Philips HomeRun“ dulkių siurbliams-robotams. Su juo pasiekiami geriausi rezultatai ir užtikrinama, kad jūsų robotas tarnautų ilgiau.

Visų tipų kietoms grindims

Visų tipų kietoms grindims

Grindų valiklis skirtas naudoti visų tipų kietoms grindims², kad lengvai pašalintumėte riebalus, dėmes ir lipnų purvą. Jis palieka grindis spindinčias ir švarias be likučių ir dryžių.

Labai koncentruota valymo formulė

Labai koncentruota valymo formulė

Dozavimo kamštelis yra pridedamas, kad būtų galima tiksliai dozuoti. Naudokite 10 ml grindų valiklio vienam 3,5 litro švaraus vandens bakeliui stotyje (9000 serija) arba 1 ml tiesiai į roboto vandens bakelį (5000 serija). Kartu su „HomeRun“ 5000 arba 9000 serija, mūsų grindų valiklis užtikrina puikius rezultatus.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. ¹ Pagal numatytą paskirtį

  2. ² Kad įsitikintumėte, jog gaminys tinka jūsų grindims, visada išbandykite jį ant grindų vietos, kurios nesimato.

  3. ³ pagal OECD 302 B gairę