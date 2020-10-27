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XV1493/10
XU9100/10
XU5000/10
XU5000/20
XU5100/10
XU5100/20
Visų tipų kietoms grindims
Pašalina riebalus, dėmes ir nešvarumus
Koncentruota valymo formulė
Tinka augintiniams ir šeimoms¹
Tinka: „HomeRun“ 5000 ir 9000 serijoms
Itin koncentruotas „Philips“ grindų valiklis buvo specialiai sukurtas „Philips HomeRun“ dulkių siurbliams-robotams. Su juo pasiekiami geriausi rezultatai ir užtikrinama, kad jūsų robotas tarnautų ilgiau.
Grindų valiklis skirtas naudoti visų tipų kietoms grindims², kad lengvai pašalintumėte riebalus, dėmes ir lipnų purvą. Jis palieka grindis spindinčias ir švarias be likučių ir dryžių.
Dozavimo kamštelis yra pridedamas, kad būtų galima tiksliai dozuoti. Naudokite 10 ml grindų valiklio vienam 3,5 litro švaraus vandens bakeliui stotyje (9000 serija) arba 1 ml tiesiai į roboto vandens bakelį (5000 serija). Kartu su „HomeRun“ 5000 arba 9000 serija, mūsų grindų valiklis užtikrina puikius rezultatus.
Atsiliepimai
¹ Pagal numatytą paskirtį
² Kad įsitikintumėte, jog gaminys tinka jūsų grindims, visada išbandykite jį ant grindų vietos, kurios nesimato.
³ pagal OECD 302 B gairę