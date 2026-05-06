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„Philips“ Grindų valiklio itin koncentruota formulė
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XV1493/10
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XV1493 User Manual
Aukštos kokybės „Philips“ grindų valiklis be vargo susidoroja su riebalais, lipniomis dėmėmis ir nešvarumais. Suderinamas su 5000 ir 9000 serijos „Philips HomeRun“ šluostėmis drėgnam valymui.
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