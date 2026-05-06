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„Philips“ Grindų valiklio itin koncentruota formulė

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„Philips“Grindų valiklio itin koncentruota formulė

XV1493/10

„Philips“ Grindų valiklio itin koncentruota formulė

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Vadovai ir dokumentacija

XV1493 User Manual

  • PDF fail., 410.9 kB
  • 6 May 2026

Aukštos kokybės „Philips“ grindų valiklis be vargo susidoroja su riebalais, lipniomis dėmėmis ir nešvarumais. Suderinamas su 5000 ir 9000 serijos „Philips HomeRun“ šluostėmis drėgnam valymui.

  • PDF fail.
  • 14 August 2026

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