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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
4 dulkių maišeliai
Vienas standartas tinka visiems
50 % ilgesnis eksploatavimo laikas
15 % didesnė talpa
Originalus „Philips s-bag®“ tinka naudoti su visais „Philips“ ir „Electrolux Group“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliais su maišeliu. Kad išvengtumėte nesibaigiančios dulkių maišelių paieškos, paprasčiausiai ieškokite „s-bag®“ logotipo.
„s-bag® Classic Long Performance“ tarnauja 50 % ilgiau nei tradiciniai popieriniai maišeliai. Dėl specialios sintetinės medžiagos ir 15 % didesnės talpos užtikrinamas optimalus oro tekėjimas, todėl ilgiau palaikoma tinkama jūsų siurblio siurbimo galia.
Sintetinė dulkių siurblio maišelio medžiaga išfiltruoja iki 99 % dulkių ir smulkių dalelių. Ji filtruoja orą veiksmingiau už įprastus popierinius maišelius ir surenka ore esančius alergenus.
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Lacking
11/11/2021
Україна
Якість та надійність!
Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!
Argumentai už
Рекомендую !!!
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Igor7_7_71
27/08/2020
Україна
Якісний продукт
Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Axsa
29/01/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Prostorný a není drahý.
Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.
Argumentai už
Cena, kvalita.
Argumentai prieš
Nic.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů