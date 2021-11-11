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Visos serijos

  • „s-bag® Classic Long Performance“
  • „s-bag® Classic Long Performance“
  • „s-bag® Classic Long Performance“
  • „s-bag® Classic Long Performance“
  • „s-bag® Classic Long Performance“
  • „s-bag® Classic Long Performance“

„s-Bag“Klasikiniai ilgalaikiai (4 vnt.)

FC8021/03

4.8
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
„s-bag® Classic Long Performance“
„s-bag®“ yra universalus dulkių maišelis, skirtas visiems „Philips“ ir „Electrolux“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliams su maišeliu. Pirkdami pakaitinius maišelius, ieškokite „s-bag®“ logotipo. Naudodami neoriginalius maišelius galite sugadinti siurblį.
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„Philips HomeRun 9000“ serija

„Philips HomeRun 9000“ serija
Dulkių siurblys-robotas su plovimo funkcija

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3000 serija
Dulkių siurblys su maišeliu

XD3110/09

2000 serija

2000 serija
Dulkių siurblys su maišeliu

FC8241/09

Ilgesnis naudojimas, geresnis filtravimas

„s-bag® Classic Long Performance“

  • 4 dulkių maišeliai

  • Vienas standartas tinka visiems

  • 50 % ilgesnis eksploatavimo laikas

  • 15 % didesnė talpa

Paprasta pasirinkti dėl universalaus standarto

Paprasta pasirinkti dėl universalaus standarto

Originalus „Philips s-bag®“ tinka naudoti su visais „Philips“ ir „Electrolux Group“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliais su maišeliu. Kad išvengtumėte nesibaigiančios dulkių maišelių paieškos, paprasčiausiai ieškokite „s-bag®“ logotipo.

50 % ilgesnis tarnavimo laikas nei tradicinių popierinių maišelių

50 % ilgesnis tarnavimo laikas nei tradicinių popierinių maišelių

„s-bag® Classic Long Performance“ tarnauja 50 % ilgiau nei tradiciniai popieriniai maišeliai. Dėl specialios sintetinės medžiagos ir 15 % didesnės talpos užtikrinamas optimalus oro tekėjimas, todėl ilgiau palaikoma tinkama jūsų siurblio siurbimo galia.

Išfiltruoja iki 99 % dulkių

Išfiltruoja iki 99 % dulkių

Sintetinė dulkių siurblio maišelio medžiaga išfiltruoja iki 99 % dulkių ir smulkių dalelių. Ji filtruoja orą veiksmingiau už įprastus popierinius maišelius ir surenka ore esančius alergenus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Якість та надійність!

Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!

Argumentai už

Рекомендую !!!

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

27/08/2020

Україна

Україна

Якісний продукт

Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

29/01/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Prostorný a není drahý.

Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.

Argumentai už

Cena, kvalita.

Argumentai prieš

Nic.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

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