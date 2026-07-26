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„s-Bag“ Klasikiniai ilgalaikiai (4 vnt.)

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„s-Bag“Klasikiniai ilgalaikiai (4 vnt.)

FC8021/03

„s-Bag“ Klasikiniai ilgalaikiai (4 vnt.)

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Vadovai ir dokumentacija

„s-bag®“ yra universalus dulkių maišelis, skirtas visiems „Philips“ ir „Electrolux“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliams su maišeliu. Pirkdami pakaitinius maišelius, ieškokite „s-bag®“ logotipo. Naudodami neoriginalius maišelius galite sugadinti siurblį.

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  • 26 July 2026