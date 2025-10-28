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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Siurbimas ir drėgnas valymas vienu metu
Dviguba siurbimo galia¹
LDS radaro navigacija
Kompaktiška aut. ištuštinimo stotelė
Pritaikymas naudojant „HomeRun“
Robotas vienu metu siurbia ir plauna kietas grindis, kad pašalintų kasdien ant grindų susikaupiantį smulkių dulkių sluoksnį. Pašalinus daugiau smulkių dulkių, nei vien siurbiant, padai liks švarūs net vaikštant basomis.
70 dienų² galite niekuo nesirūpinti naudodami stilingą automatinio ištuštinimo stotelę. Robotas automatiškai ištuština turinį automatinio ištuštinimo stotelėje. Stotelėje yra 3,0 litrų „S-bag“, kuriame galima iki 70 dienų kaupti dulkes ir kitus nešvarumus, nesukant galvos dėl ištuštinimo. Universalų „S-bag“ maišelį galima higieniškai išmesti nesukeliant dulkių debesies – jis puikiai tinka astma sergantiems ir alergiškiems žmonėms.
Robotas turi net dukart daugiau siurbimo galios¹, todėl gali pašalinti didelius nešvarumus, pvz., trupinius ir gyvūnų plaukus. Išvalomi kasdien ant grindų besikaupiantys nešvarumai, taip pat susiurbiamos kilimuose ir kilimėliuose besikaupiančios smulkios dulkės³.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Bandi_88
28/10/2025
България
Akcijos dalis
Страхотна прахосмукачка
Прахосмукачката е страхотна. Справя се добре с тъмни подове и килими. Препоръчвам!
Argumentai už
Голям контейнер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ники77
28/10/2025
България
Akcijos dalis
Впечатлен съм, голямо удобство за дома
Има няколко неща, които ми направиха много добро впечатление още с първото пускане - тиха е, сканира отлично пода и няма пропуски, интелигентно се ориентира в пространството, а не с удар-връщане. Пести много време, прецизно почиства гладки повърхности. На килим се включва нещо като Турбо режим и силата на всмукване се увеличава значително. Батерията е достатъчна за един двустаен апартамент. Контейнерът с боклук се изпразва на всяка седмица, като роботът пускаме всеки ден.
Argumentai už
Лесен, тих, удобен
Argumentai prieš
Приложението може да бъде разширено откъм функции
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ifo_88
28/10/2025
България
Akcijos dalis
Много удобно с контейнера за боклук, препоръчвам
Много добре се справя с кучешки косми и трохи по целия под. Пускам го два пъти на ден, за да поддържам хигиената на високо ниво, тъй като сме с 2 малки деца, едното от които лази. Приложението се синхронизира лесно, удобно се управлява през телефона. За апартамент 148кв.м е необходимо едно дозареждане по средата на цикъла, след което почистването продължава. Контейнерът изхвърлям на 2-3 дни или при индикация.
Argumentai už
Удобство, спестява време и усилия, управлява се лесно през приложение
Argumentai prieš
за сега не съм открила
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
1. Palyginti su XU2100/10 ir XU2100/20.
2. Priklausomai nuo naudojimo konteksto ir intensyvumo
3. Išbandyta siurbimo režimu nustačius didžiausią siurbiamąją galią.
4. Išbandyta naudojant tik siurbimo režimą su mažiausiu siurbimo galios nustatymu.
5. Palyginti su „HomeRun“ 3000 serija XU3100.