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Belaidžio „AquaTrio“ prietaiso priedai Pakaitinis filtras

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Belaidžio „AquaTrio“ prietaiso priedaiPakaitinis filtras

XV1791/01

Belaidžio „AquaTrio“ prietaiso priedai Pakaitinis filtras

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Vadovai ir dokumentacija

Filtrų keitimo rinkinys suderinamas su „Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series“ asortimentu. Komplekte yra visas filtro korpusas, įskaitant viršutinį dangtį, apatinį dangtelį ir plaunamą putų filtrą. Rekomenduojama keisti kas 6 mėnesius.

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  • 6 October 2026