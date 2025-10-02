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  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg
  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

Belaidžio „AquaTrio“ prietaiso priedaiPakaitinis filtras

XV1791/01

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pakaitinis filtras

Filtrų keitimo rinkinys suderinamas su „Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series“ asortimentu. Komplekte yra visas filtro korpusas, įskaitant viršutinį dangtį, apatinį dangtelį ir plaunamą putų filtrą. Rekomenduojama keisti kas 6 mėnesius.

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Originalus „AquaTrio Cordless“ pakaitinis filtras

Pakaitinis filtras

  • Filtrų rinkinys „Philips AquaTrio 9000“ serijai

  • Įeina viršutinis ir apatinis filtro dangteliai

  • Plaunamas putplasčio filtras – patogiam valymui

  • Filtrų rinkinį rekomenduojama keisti kas 6 mėnesius

Filtro korpusas su viršutiniu ir apatiniu dangčiais

Filtro korpusas su viršutiniu ir apatiniu dangčiais

Plaunamas filtras, skirtas ilgesniam darbo laikui, dideliam oro greičiui

Poroloninį filtrą lengvai išplausite po tekančiu vandeniu ar skalbimo mašinoje ir ilgai naudosite.

Norėdami užtikrinti optimalų valymą, keiskite kas 6 mėnesius

Rekomenduojama keisti filtrus kas 6 mėnesius, kad būtų užtikrintas optimalus prietaiso valymo našumas.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • VRS_PBTAWARD66 vaizdas

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

02/10/2025

Polska

Polska

Świetny

Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

27/12/2024

България

България

Продукта има характеристики,отговарящи на изискван

Ефективност и производителност,спестява ми много време.

Argumentai už

Чисти и мие едновременно при това много ефективно

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Naudojimo data 2024-11-27

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Naudojimo data 2024-11-27

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