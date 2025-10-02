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Pakaitinis filtras
Filtrų keitimo rinkinys suderinamas su „Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series“ asortimentu. Komplekte yra visas filtro korpusas, įskaitant viršutinį dangtį, apatinį dangtelį ir plaunamą putų filtrą. Rekomenduojama keisti kas 6 mėnesius.
Filtrų rinkinys „Philips AquaTrio 9000“ serijai
Įeina viršutinis ir apatinis filtro dangteliai
Plaunamas putplasčio filtras – patogiam valymui
Filtrų rinkinį rekomenduojama keisti kas 6 mėnesius
Filtro korpusas su viršutiniu ir apatiniu dangčiais
Poroloninį filtrą lengvai išplausite po tekančiu vandeniu ar skalbimo mašinoje ir ilgai naudosite.
Rekomenduojama keisti filtrus kas 6 mėnesius, kad būtų užtikrintas optimalus prietaiso valymo našumas.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
jago12345
02/10/2025
Polska
Świetny
Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Natti82
27/12/2024
България
Продукта има характеристики,отговарящи на изискван
Ефективност и производителност,спестява ми много време.
Argumentai už
Чисти и мие едновременно при това много ефективно
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Naudojimo data 2024-11-27
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Naudojimo data 2024-11-27