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  • Sukurtas našumui, pasiruošęs bet kokiam iššūkiui.
  • Sukurtas našumui, pasiruošęs bet kokiam iššūkiui.
  • Sukurtas našumui, pasiruošęs bet kokiam iššūkiui.
  • Sukurtas našumui, pasiruošęs bet kokiam iššūkiui.
  • Sukurtas našumui, pasiruošęs bet kokiam iššūkiui.
  • Sukurtas našumui, pasiruošęs bet kokiam iššūkiui.
  • Sukurtas našumui, pasiruošęs bet kokiam iššūkiui.
  • Sukurtas našumui, pasiruošęs bet kokiam iššūkiui.
  • Sukurtas našumui, pasiruošęs bet kokiam iššūkiui.
  • Sukurtas našumui, pasiruošęs bet kokiam iššūkiui.
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„AquaTrio“ belaidis9000 ser. vert. drėgno ir sauso val dulkių siurblys

XW9465/11

4.4
| (27) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Sukurtas našumui, pasiruošęs bet kokiam iššūkiui.
Susitvarkykite su bet kokiais nešvarumais naudodami greičiausius šepečius pasaulyje*. Pašalinkite dulkes, purvą, dėmes ir skysčius vienu ypu. Su šepečiais, kurie sukasi 4000 aps./min. greičiu, užtikrinant, kad šepečiai būtų nuolat plaunami, o jūsų grindys visada švarios.
Peržiūrėti visas naudas

Greičiausi šepečiai pasaulyje*

Sukurtas našumui, pasiruošęs bet kokiam iššūkiui.

  • Patentuoti „AquaSpin” šepečiai: 4 000 aps./min. valymo jėga.

  • Susidorokite su bet kokiu nešvarumu!

  • Iki 55 min. veikimo laikas*

  • Didelio greičio automatinis valymas: leiskite mums atlikti darbą!

  • Valykite švariu vandeniu kiekvieną kartą: „PowerCyclone Aqua”

Įveikite viską – pašalinkite dulkes, purvą, dėmes ir skysčius vienu metu

Įveikite viską – pašalinkite dulkes, purvą, dėmes ir skysčius vienu metu

Valykite bet kokį paviršių ir bet kokį nešvarumą! Pašalinkite dulkes ir purvą nuo kilimų iki kietų grindų su mūsų galingu sausojo valymo moduliu. Norėdami vienu braukimu nepriekaištingai išplauti grindis, aktyvuokite galingą šlapiojo valymo ir siurbimo modulį!

Didelio greičio automatinis valymas: leiskite mums atlikti darbą!

Didelio greičio automatinis valymas: leiskite mums atlikti darbą!

„AquaTrio” automatiškai išsivalo po kiekvieno naudojimo, pašalindamas drėgmę, purvą ir bakterijas. Nereikia valyti rankomis. Visada švarus ir paruoštas naudoti.

Valykite švariu vandeniu kiekvieną kartą: „PowerCyclone Aqua”.

Valykite švariu vandeniu kiekvieną kartą: „PowerCyclone Aqua”.

„PowerCyclone Aqua“ veiksmingai atskiria ir surenka purvą bei purviną vandenį, užtikrindamas nuolatinį švaraus vandens srautą grindims ir šepetėliams.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

27

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

25/03/2026

Україна

Україна

Гарний,зручний і функціональний

Гарний,зручний і маневрений пилесос. Дуже зручно що є окремі насадки для прибирання волого і сухого Гарна потужність всмоктування. Корпус якісний пластик, як конструктор легко і зрозуміло збирається Єдиний мінус, як на мене - зливає трохи воду якщо є перешкода як поріг, щітки важкувато дістати, і нажаль на щітки не додали зрізи від намотування волосся. А так пилесос 🔥

Argumentai už

Легкий, потужний і зручний

Argumentai prieš

Немає функцію зрізу волосся від намотування

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

09/07/2026

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Veľmi vydarený stroj, používa sa takmer denne je veľmi praktický, super nákup.

Argumentai už

Praktický

Argumentai prieš

Cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

Date of Use 2026-05-25

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

Date of Use 2026-05-25

23/04/2026

Slovenija

Slovenija

Odlične funkcije

Najbolj je uporaben za velike površine. Prihrani čas, zelo enostavno rokovanje. Dovolj priključkov.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

Date of Use 2026-04-21

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

Date of Use 2026-04-21

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Atsakomybės apribojimai

  1. Belaidžių „Wet & Dry” dulkių siurblių kategorijoje, remiantis šepečio apsisukimais per minutę, išbandyta lyginant su aukščiausios klasės modeliais, 2025

  2. Priklauso nuo naudojimo ir režimų

  3. Įprastame siurbimo ir plovimo režime