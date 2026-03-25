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Patentuoti „AquaSpin” šepečiai: 4 000 aps./min. valymo jėga.
Susidorokite su bet kokiu nešvarumu!
Iki 55 min. veikimo laikas*
Didelio greičio automatinis valymas: leiskite mums atlikti darbą!
Valykite švariu vandeniu kiekvieną kartą: „PowerCyclone Aqua”
Valykite bet kokį paviršių ir bet kokį nešvarumą! Pašalinkite dulkes ir purvą nuo kilimų iki kietų grindų su mūsų galingu sausojo valymo moduliu. Norėdami vienu braukimu nepriekaištingai išplauti grindis, aktyvuokite galingą šlapiojo valymo ir siurbimo modulį!
„AquaTrio” automatiškai išsivalo po kiekvieno naudojimo, pašalindamas drėgmę, purvą ir bakterijas. Nereikia valyti rankomis. Visada švarus ir paruoštas naudoti.
„PowerCyclone Aqua“ veiksmingai atskiria ir surenka purvą bei purviną vandenį, užtikrindamas nuolatinį švaraus vandens srautą grindims ir šepetėliams.
4.4
iš 5
27
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Ірина РIA
25/03/2026
Україна
Гарний,зручний і функціональний
Гарний,зручний і маневрений пилесос. Дуже зручно що є окремі насадки для прибирання волого і сухого Гарна потужність всмоктування. Корпус якісний пластик, як конструктор легко і зрозуміло збирається Єдиний мінус, як на мене - зливає трохи воду якщо є перешкода як поріг, щітки важкувато дістати, і нажаль на щітки не додали зрізи від намотування волосся. А так пилесос 🔥
Argumentai už
Легкий, потужний і зручний
Argumentai prieš
Немає функцію зрізу волосся від намотування
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio
Fezoj
09/07/2026
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Veľmi vydarený stroj, používa sa takmer denne je veľmi praktický, super nákup.
Argumentai už
Praktický
Argumentai prieš
Cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio
Date of Use 2026-05-25
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio
Date of Use 2026-05-25
Češnja
23/04/2026
Slovenija
Odlične funkcije
Najbolj je uporaben za velike površine. Prihrani čas, zelo enostavno rokovanje. Dovolj priključkov.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje
Date of Use 2026-04-21
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje
Date of Use 2026-04-21
Belaidžių „Wet & Dry” dulkių siurblių kategorijoje, remiantis šepečio apsisukimais per minutę, išbandyta lyginant su aukščiausios klasės modeliais, 2025
Priklauso nuo naudojimo ir režimų
Įprastame siurbimo ir plovimo režime