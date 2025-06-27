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XC7163/01
XC7167/01
XC8155/01
XC8157/01
XW9465/11
XW7263/11
XW9463/11
XC3131/01
XC3131/61
XC3132/01
Tinka visų tipų kietoms grindims
Pašalina riebalus, dėmes, lipnius nešvarumus
Vienas buteliukas – iki 25 valymo kartų
Suderinamas su visais „Philips“ drėgno valymo siurbliais
Dozavimo dangtelis tinkamai dozei pamatuoti. 10 ml dozė 1 vandens bakeliui, iš viso 25 valymo seansai vienam buteliuke.
Naminiams gyvūnėliams ir šeimai skirta formulė pagal numatytą paskirtį
Labiausiai optimizuoti ir profesionalūs valymo rezultatai naudojant „Philips“ šlapiojo grindų valymo prietaisą ant laminato, parketo, medienos, plytelių, marmuro, betono, PVC ir dar daugiau
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
pjsen
27/06/2025
Česká republika
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Osino
22/10/2024
Česká republika
TOP prippravek na cisteni podlhy
Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)
Argumentai už
kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat
Argumentai prieš
zadne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah