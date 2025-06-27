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„Philips“ grindų valiklisTinka visų tipų kietoms grindims

XV1792/01

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Grindų valymo sprendimas
„Philips“ grindų valiklis skirtas visų tipų kietoms grindims. Jis veiksmingai pašalina riebalus, dėmes ir lipnius nešvarumus. Tinka naudoti „Philips“ dulkių siurbliams su drėgno valymo funkcija giluminiam valymui.
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visų tipų kietoms grindims

Grindų valymo sprendimas

  • Tinka visų tipų kietoms grindims

  • Pašalina riebalus, dėmes, lipnius nešvarumus

  • Vienas buteliukas – iki 25 valymo kartų

  • Suderinamas su visais „Philips“ drėgno valymo siurbliais

Koncentruota valymo formulė

Dozavimo dangtelis tinkamai dozei pamatuoti. 10 ml dozė 1 vandens bakeliui, iš viso 25 valymo seansai vienam buteliuke.

Naminiams gyvūnėliams ir šeimos nariams nekenkianti formulė

Naminiams gyvūnėliams ir šeimai skirta formulė pagal numatytą paskirtį

Efektyvus valymo sprendimas visų tipų kietoms grindims

Labiausiai optimizuoti ir profesionalūs valymo rezultatai naudojant „Philips“ šlapiojo grindų valymo prietaisą ant laminato, parketo, medienos, plytelių, marmuro, betono, PVC ir dar daugiau

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

27/06/2025

Česká republika

Česká republika

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

TOP prippravek na cisteni podlhy

Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)

Argumentai už

kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat

Argumentai prieš

zadne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

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