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„Philips“ grindų valiklis Tinka visų tipų kietoms grindims
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XV1792/01
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List of Ingredients - English (US)
„Philips“ grindų valiklis skirtas visų tipų kietoms grindims. Jis veiksmingai pašalina riebalus, dėmes ir lipnius nešvarumus. Tinka naudoti „Philips“ dulkių siurbliams su drėgno valymo funkcija giluminiam valymui.