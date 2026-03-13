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„Philips“ grindų valiklis Tinka visų tipų kietoms grindims

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„Philips“ grindų valiklisTinka visų tipų kietoms grindims

XV1792/01

„Philips“ grindų valiklis Tinka visų tipų kietoms grindims

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Vadovai ir dokumentacija

List of Ingredients - English (US)

  • PDF fail., 167 kB
  • 13 March 2026

„Philips“ grindų valiklis skirtas visų tipų kietoms grindims. Jis veiksmingai pašalina riebalus, dėmes ir lipnius nešvarumus. Tinka naudoti „Philips“ dulkių siurbliams su drėgno valymo funkcija giluminiam valymui.

  • PDF fail.
  • 22 July 2026