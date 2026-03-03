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Visos serijos

  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
  • Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.

3000 serijaBelaidis siurblys

XC3131/61

Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.
Kruopščiai per vieną kartą išvalykite savo grindis su 3000 serijos belaidžiu „Philips“ siurbliu. Dėl „PowerCyclone 8“ technologijos mūsų LED antgalis parodo ir surenka paslėptas dulkes ir purvą. Iki 60 minučių veikimo laikas¹ leidžia lengvai išvalyti namus
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Veikia iki 60 min.¹; su nukreipiamuoju LED antgaliu

Atraskite pasislėpusias dulkes. Pašalinkite jas per vieną kartą.

  • Skaitmeninis variklis

  • LED antgalis

  • Siurbkite ir valykite vienu judesiu

  • Pridedami priedai

„PowerCyclone 8“ pašalina dulkes ir optimaliai naudoja baterijos energiją.

„PowerCyclone 8“ pašalina dulkes ir optimaliai naudoja baterijos energiją.

Mūsų galinga technologija užtikrina puikų efektyvumo ir rezultatų derinį. Ji sukurta taip, kad surinktų daug dulkių, užtikrinant, kad įprastu režimu prietaisas veiktų iki 60 min., o „turbo“ režimu – 15 min.

Skaitmeninis variklis patvarumui.

Skaitmeninis variklis patvarumui.

Mūsų skaitmeninis variklis užtikrina jūsų belaidžio siurblio patvarumą ir galingumą.

Nuimama 25,2 volto baterija ilgesniam valymui.

Nuimama 25,2 volto baterija ilgesniam valymui.

Norite valyti neįkraudami pakartotinai? Mūsų išimama baterija reiškia, kad galite įdėti įkrautą bateriją ir valyti toliau beveik iškart ⁴.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. ¹ Ekologiškas režimas, tik rankinis.

  2. ² „Turbo“ režimu ant kietų grindų.

  3. ³ > 0,5 μm dydžio dalelės.

  4. ⁴ Antroji baterija parduodama atskirai (XV1635).