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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
XC3131/61
Skaitmeninis variklis
LED antgalis
Siurbkite ir valykite vienu judesiu
Pridedami priedai
Mūsų galinga technologija užtikrina puikų efektyvumo ir rezultatų derinį. Ji sukurta taip, kad surinktų daug dulkių, užtikrinant, kad įprastu režimu prietaisas veiktų iki 60 min., o „turbo“ režimu – 15 min.
Mūsų skaitmeninis variklis užtikrina jūsų belaidžio siurblio patvarumą ir galingumą.
Norite valyti neįkraudami pakartotinai? Mūsų išimama baterija reiškia, kad galite įdėti įkrautą bateriją ir valyti toliau beveik iškart ⁴.
Atsiliepimai
¹ Ekologiškas režimas, tik rankinis.
² „Turbo“ režimu ant kietų grindų.
³ > 0,5 μm dydžio dalelės.
⁴ Antroji baterija parduodama atskirai (XV1635).