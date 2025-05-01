30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
XC3042/10
XC3131/01
XC3131/61
XC2011/01
XC3031/01
XC3032/01
XC3033/01
XC3132/01
XC3133/01
Suderinama su:
XC2011, XC2012
XC3031, XC3032, XC3033
XC3131, XC3132, XC3133
„2 viename“ siauras įrankis ir šepetys visiems valymo poreikiams
Su šiuo siauru įrankiu išvalysite siaurus kampus ir sunkiai pasiekiamas vietas.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vamp92
01/05/2025
Srbija
Kompaktan
Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine
Argumentai už
Kompaktan
Argumentai prieš
Nema dodatke nastavke za usisavanje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000