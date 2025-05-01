GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Priedų rinkinys
  • Priedų rinkinys
  • Priedų rinkinys
  • Priedų rinkinys

2000 ir 3000 ser. belaid. dulk. siurb.Priedų rinkinys

XV1632/01

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Priedų rinkinys
Priedų rinkinys, skirtas 2000 ir 3000 serijos „Philips“ belaidžiams dulkių siurbliams (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Rinkinyje yra įrankis „2 viename“ ir siauras įrankis.
Peržiūrėti visas naudas
Suderinami produktai
3000 serija

3000 serija
Belaidis siurblys

XC3042/10

3000 serija

3000 serija
Belaidis dulkių siurblys „Aqua“

XC3131/01

3000 serija

3000 serija
Belaidis siurblys

XC3131/61

2000 serija

2000 serija
Belaidis siurblys

XC2011/01

3000 serija

3000 serija
Belaidis siurblys

XC3031/01

3000 serija

3000 serija
Belaidis siurblys

XC3032/01

3000 serija

3000 serija
Belaidis siurblys

XC3033/01

3000 serija

3000 serija
Belaidis dulkių siurblys „Aqua“

XC3132/01

3000 serija

3000 serija
Belaidis dulkių siurblys „Aqua“

XC3133/01

Priedų rinkinys

  • Suderinama su:

  • XC2011, XC2012

  • XC3031, XC3032, XC3033

  • XC3131, XC3132, XC3133

Įrankis „du viename“

„2 viename“ siauras įrankis ir šepetys visiems valymo poreikiams

Plyšiams ir įtrūkimams siurbti

Su šiuo siauru įrankiu išvalysite siaurus kampus ir sunkiai pasiekiamas vietas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/05/2025

Srbija

Srbija

Kompaktan

Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine

Argumentai už

Kompaktan

Argumentai prieš

Nema dodatke nastavke za usisavanje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.