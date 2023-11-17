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Galingas siurbimas su „PowerCyclone 8“
LED antgalis kietoms grindims padės pastebėti kiekvieną dulkelę
Iki 60 min. ECO ir 15 min. „Turbo“(2)
2 nustatymai, 2 priedai ir sieninis tvirtinimas
„PowerCyclone 8“ ir „PowerBlade“ skaitmeninis variklis drauge sugeneruoja stiprų oro srautą (iki 820 l/min(3)) mažomis energijos sąnaudomis. Rezultatas? Kruopščiai surenka dulkes ir purvą ypač nuo kietų grindų, bet veikia ilgiau.
Su LED antgaliu kiekvienas siurblio judesys yra veiksmingas, nes maksimaliu nustatymu surenka iki 99 % dulkių(4). Jis padeda pašalinti smulkiausias dulkeles šviesdamas visiškai stačiu kampu, kad žinotumėte, kur siurbti. Antgalis pritaikytas slysti prie pat sienų ir kraštų bei surinkti sunkiai pasiekiamus nešvarumus. Nepalikite nė vienos dulkelės.
Spintelėse, kampuose arba palubėje – „Philips“ 3000 serijos siurblys susidoros su bet kokia užduotimi. Kad būtų lengviau nešiotis, jį galima transformuoti į rankinį siurblį. Ilgas siauras antgalis padeda įlįsti į siaurus plyšius. 2 paskirčių kombinuotą įrankį galima lengvai naudoti kaip minkštą šepetį valyti gležniems paviršiams ir kaip platų įrankį siurbti nepatogiems kampams.
4.4
iš 5
19
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Kris_vi
17/11/2023
Україна
Akcijos dalis
Хороший пилосос
Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку
Argumentai už
Простий в догляді, гарно прибирає
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Varnava99
16/11/2023
Україна
Akcijos dalis
Потужний пилосос
Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна
Argumentai už
Легкий,потужний,підсвітка,ціна
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
14/11/2023
Україна
Супер помічник
Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором
Argumentai už
Досить довгий час роботи, потужний
Argumentai prieš
Не виявила
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
(1) „Normal“ režimas, tik rankine konfigūracija
(2) „Normal“ režimas, rankine konfigūracija / „Turbo“ režimas, rankine konfigūracija
(3) „Turbo“ režimu
(4) Ant kietų grindų „turbo“ režimu
(5) „Normal“ režimas, rankine konfigūracija / „Turbo“ režimas, rankine konfigūracija
(6) >0,5 μm dydžio dalelės
(7) Ant kietų grindų sausu antgaliu
(8) „Turbo“ režimas, tik rankine konfigūracija