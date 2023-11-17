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  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia

3000 serijaBelaidis siurblys

XC3031/01

4.4
| (19) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
Lengvu „Philips“ 3000 serijos siurbliu valysite su vėjeliu. Dėl „PowerCyclone“ technologijos jis galingai siurbia kietas grindis ir apšviečia sunkiai matomas dulkeles LED antgaliu. Siurbsite lengvai ir patogiai!
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Iki 60 min. siurbimo viena įkrova(1)

Lengvai naudokitės visa siurbimo galia

  • Galingas siurbimas su „PowerCyclone 8“

  • LED antgalis kietoms grindims padės pastebėti kiekvieną dulkelę

  • Iki 60 min. ECO ir 15 min. „Turbo“(2)

  • 2 nustatymai, 2 priedai ir sieninis tvirtinimas

„PowerCyclone 8“: galingas siurbimas minimaliu akumuliatoriaus naudojimu(8)

„PowerCyclone 8“: galingas siurbimas minimaliu akumuliatoriaus naudojimu(8)

„PowerCyclone 8“ ir „PowerBlade“ skaitmeninis variklis drauge sugeneruoja stiprų oro srautą (iki 820 l/min(3)) mažomis energijos sąnaudomis. Rezultatas? Kruopščiai surenka dulkes ir purvą ypač nuo kietų grindų, bet veikia ilgiau.

LED antgalis kietoms grindims parodo visas dulkes, kad žinotumėte, kur siurbti

LED antgalis kietoms grindims parodo visas dulkes, kad žinotumėte, kur siurbti

Su LED antgaliu kiekvienas siurblio judesys yra veiksmingas, nes maksimaliu nustatymu surenka iki 99 % dulkių(4). Jis padeda pašalinti smulkiausias dulkeles šviesdamas visiškai stačiu kampu, kad žinotumėte, kur siurbti. Antgalis pritaikytas slysti prie pat sienų ir kraštų bei surinkti sunkiai pasiekiamus nešvarumus. Nepalikite nė vienos dulkelės.

Lengva siurbti naudojant rankinį siurblį ir priedus

Lengva siurbti naudojant rankinį siurblį ir priedus

Spintelėse, kampuose arba palubėje – „Philips“ 3000 serijos siurblys susidoros su bet kokia užduotimi. Kad būtų lengviau nešiotis, jį galima transformuoti į rankinį siurblį. Ilgas siauras antgalis padeda įlįsti į siaurus plyšius. 2 paskirčių kombinuotą įrankį galima lengvai naudoti kaip minkštą šepetį valyti gležniems paviršiams ir kaip platų įrankį siurbti nepatogiems kampams.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

19

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

17/11/2023

Україна

Україна

Хороший пилосос

Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку

Argumentai už

Простий в догляді, гарно прибирає

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

16/11/2023

Україна

Україна

Потужний пилосос

Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна

Argumentai už

Легкий,потужний,підсвітка,ціна

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

14/11/2023

Україна

Україна

Супер помічник

Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором

Argumentai už

Досить довгий час роботи, потужний

Argumentai prieš

Не виявила

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) „Normal“ režimas, tik rankine konfigūracija

  2. (2) „Normal“ režimas, rankine konfigūracija / „Turbo“ režimas, rankine konfigūracija

  3. (3) „Turbo“ režimu

  4. (4) Ant kietų grindų „turbo“ režimu

  5. (5) „Normal“ režimas, rankine konfigūracija / „Turbo“ režimas, rankine konfigūracija

  6. (6) >0,5 μm dydžio dalelės

  7. (7) Ant kietų grindų sausu antgaliu

  8. (8) „Turbo“ režimas, tik rankine konfigūracija