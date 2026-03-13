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Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
3000 serija Belaidis siurblys
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XC3031/01
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XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
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Other Questions (1)
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio mikropluošto šluosčių plovimas arba keitimas
Baterijos atšaukimas: „Philips“ 2000 ir „Philips“ 3000 serijos belaidžių dulkių siurblių
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kiek laiko turėčiau krauti „Philips“ belaidį dulkių siurblį?
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio baterijos keitimas
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
2000 ir 3000 ser. belaid. dulk. siurb.Priedų rinkinys
3000 serijos belaidis dulkių siurblysLičio jonų maitinimo elementas, 25,2 V
3000 ir 5000 belaidž. dulkių siurbliai2 mikropluošto šluosčių rinkinys
2000 ir 3000 ser. belaid. dulk. siurb.Pakaitinis filtras
Iš „Philips“ belaidžio dulkių siurblio sklinda neįprastas garsas
„Philips“ belaidis dulkių siurblys sunkiai slysta kilimais
3000 / 2000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio valymas
Negaliu atidaryti „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlio
3000 arba 2000 serijos „Philips“ belaidis dulkių siurblys rodo klaidos kodą
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