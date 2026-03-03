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2000 serijaBelaidis siurblys

XC2011/01

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Manevringu „Philips“ 2000 serijos siurbliu valysite lengviau. Dėl „PowerCyclone“ technologijos jis galingai siurbia kietas grindis ir apšviečia sunkiai matomas dulkeles LED antgaliu.
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Iki 40 min. siurbimo viena įkrova(1)

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  • Galingas siurbimas su „PowerCyclone 7“

  • LED antgalis kietoms grindims padės pastebėti kiekvieną dulkelę

  • Iki 40 min. ECO ir 10 min. „Turbo“(2)

  • 2 nustatymai ir sieninis tvirtinimas

„PowerCyclone 7“: galingas siurbimas minimaliu akumuliatoriaus naudojimu

„PowerCyclone 7“: galingas siurbimas minimaliu akumuliatoriaus naudojimu

„PowerCyclone 7“ ir „PowerBlade“ skaitmeninis variklis drauge sugeneruoja stiprų oro srautą (iki 660 l/min(3)) mažomis energijos sąnaudomis. Rezultatas? Kruopščiai surenka dulkes ir purvą ypač nuo kietų grindų, bet veikia ilgiau.

LED antgalis kietoms grindims parodo visas dulkes, kad žinotumėte, kur siurbti

LED antgalis kietoms grindims parodo visas dulkes, kad žinotumėte, kur siurbti

Su LED antgaliu kiekvienas siurblio judesys yra veiksmingas, nes maksimaliu nustatymu surenka iki 99 % dulkių(7). Jis padeda pašalinti smulkiausias dulkeles šviesdamas visiškai stačiu kampu, kad žinotumėte, kur siurbti. Antgalis pritaikytas slysti prie pat sienų ir kraštų bei surinkti sunkiai pasiekiamus nešvarumus. Nepalikite nė vienos dulkelės.

Keičiami akumuliatoriai veikia iki 40 min. ECO ir 10 min. „Turbo“ režimu(4)

Keičiami akumuliatoriai veikia iki 40 min. ECO ir 10 min. „Turbo“ režimu(4)

Vienu įkrovimu „Philips“ 2000 serijos siurblys išvalo daugiau nei 180 m 2 plotą „Eco“ režimu ir daugiau nei 45 m2 „Turbo“ režimu.(5)

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) „Normal“ režimas, tik rankine konfigūracija

  2. (2) „Normal“ režimas, rankine konfigūracija / „Turbo“ režimas, rankine konfigūracija

  3. (3) „Turbo“ režimu

  4. (4) „Normal“ režimas, tik rankine konfigūracija / „Turbo“ režimas, tik rankine konfigūracija

  5. (5) Ant kietų grindų sausu antgaliu

  6. (6) >0,5 μm dydžio dalelės

  7. (7) Ant kietų grindų „turbo“ režimu