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XC2011/01
Galingas siurbimas su „PowerCyclone 7“
LED antgalis kietoms grindims padės pastebėti kiekvieną dulkelę
Iki 40 min. ECO ir 10 min. „Turbo“(2)
2 nustatymai ir sieninis tvirtinimas
„PowerCyclone 7“ ir „PowerBlade“ skaitmeninis variklis drauge sugeneruoja stiprų oro srautą (iki 660 l/min(3)) mažomis energijos sąnaudomis. Rezultatas? Kruopščiai surenka dulkes ir purvą ypač nuo kietų grindų, bet veikia ilgiau.
Su LED antgaliu kiekvienas siurblio judesys yra veiksmingas, nes maksimaliu nustatymu surenka iki 99 % dulkių(7). Jis padeda pašalinti smulkiausias dulkeles šviesdamas visiškai stačiu kampu, kad žinotumėte, kur siurbti. Antgalis pritaikytas slysti prie pat sienų ir kraštų bei surinkti sunkiai pasiekiamus nešvarumus. Nepalikite nė vienos dulkelės.
Vienu įkrovimu „Philips“ 2000 serijos siurblys išvalo daugiau nei 180 m 2 plotą „Eco“ režimu ir daugiau nei 45 m2 „Turbo“ režimu.(5)
Atsiliepimai
(1) „Normal“ režimas, tik rankine konfigūracija
(2) „Normal“ režimas, rankine konfigūracija / „Turbo“ režimas, rankine konfigūracija
(3) „Turbo“ režimu
(4) „Normal“ režimas, tik rankine konfigūracija / „Turbo“ režimas, tik rankine konfigūracija
(5) Ant kietų grindų sausu antgaliu
(6) >0,5 μm dydžio dalelės
(7) Ant kietų grindų „turbo“ režimu