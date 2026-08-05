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2000 ir 3000 ser. belaid. dulk. siurb. Priedų rinkinys

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2000 ir 3000 ser. belaid. dulk. siurb.Priedų rinkinys

XV1632/01

2000 ir 3000 ser. belaid. dulk. siurb. Priedų rinkinys

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Vadovai ir dokumentacija

Priedų rinkinys, skirtas 2000 ir 3000 serijos „Philips“ belaidžiams dulkių siurbliams (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Rinkinyje yra įrankis „2 viename“ ir siauras įrankis.

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  • 5 August 2026