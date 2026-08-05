Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Dulkių siurblio-šluotos priedai
Visos serijos
2000 ir 3000 ser. belaid. dulk. siurb. Priedų rinkinys
Palaikymas
XV1632/01
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Priedų rinkinys, skirtas 2000 ir 3000 serijos „Philips“ belaidžiams dulkių siurbliams (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Rinkinyje yra įrankis „2 viename“ ir siauras įrankis.