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Galingas siurbimas su „PowerCyclone 8“
LED antgalis kietoms grindims padės pastebėti kiekvieną dulkelę
Iki 60 min. ECO ir 15 min. „Turbo“(2)
Su „Aqua“ moduliu valymui
2 nustatymai, 2 priedai ir sieninis tvirtinimas
„PowerCyclone 8“ ir „PowerBlade“ skaitmeninis variklis drauge sugeneruoja stiprų oro srautą (iki 820 l/min(3)) mažomis energijos sąnaudomis. Rezultatas? Kruopščiai surenka dulkes ir purvą ypač nuo kietų grindų, bet veikia ilgiau.
Su LED antgaliu kiekvienas siurblio judesys yra veiksmingas, nes maksimaliu nustatymu surenka iki 99 % dulkių(4). Jis padeda pašalinti smulkiausias dulkeles šviesdamas visiškai stačiu kampu, kad žinotumėte, kur siurbti. Antgalis pritaikytas slysti prie pat sienų ir kraštų bei surinkti sunkiai pasiekiamus nešvarumus. Nepalikite nė vienos dulkelės.
Spintelėse, kampuose arba palubėje – „Philips“ 3000 serijos siurblys susidoros su bet kokia užduotimi. Kad būtų lengviau nešiotis, jį galima transformuoti į rankinį siurblį. Ilgas siauras antgalis padeda įlįsti į siaurus plyšius. 2 paskirčių kombinuotą įrankį galima lengvai naudoti kaip minkštą šepetį valyti gležniems paviršiams ir kaip platų įrankį siurbti nepatogiems kampams.
4.7
iš 5
15
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Веселий
08/03/2024
Україна
Пилосос дуже сильний
Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Vno4iii
29/11/2023
Україна
Akcijos dalis
Дуже хороший пилосос
Тестую пилосос поки тиждень, але вже зробила позитивні висновки. Хочу зазначити, що пилосос досить маневрений і не важкий в користуванні. Щітка ніби сама рухається, а я лише направляю її в потрібному напрямку. На мої плитку і ламінат підходить чудово, бо якісно збирає сміття і не пошкоджує поверхню. Від підсвітки я просто в захваті, вона освічує всю кімнату і я бачу всі пилинки і волосинки, які непомітні при денному освітленні. Додам відео, щоб показати якість підсвітки. Потужність пилососа дуже хороша, на дисплеї видно індикатори заряду. Акумулятор зйомний, це мені сподобалося. Загалом пилосос рекомендую.
Argumentai už
знімний акумулятор, потужний, довгий час роботи
Argumentai prieš
на ворсистий килим не підійде
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Diana12
29/11/2023
Україна
Akcijos dalis
Зручний, час роботи
Маю лише тверді поверхні на мінімальній швидкості справляється ідеально і часу роботи вистачає на декілька разів. А з міцною насадкою прибирання стало ще простішим
Argumentai už
Зручність, час роботи, мийна насадка
Argumentai prieš
Жодних
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
(1) „Normal“ režimas, tik rankine konfigūracija
(2) „Normal“ režimas, rankine konfigūracija / „Turbo“ režimas, rankine konfigūracija
(3) „Turbo“ režimu
(4) Ant kietų grindų „turbo“ režimu
(5) „Normal“ režimas, rankine konfigūracija / „Turbo“ režimas, rankine konfigūracija
(6) >0,5 μm dydžio dalelės
(7) Ant kietų grindų sausu antgaliu
(8) „Turbo“ režimas, tik rankine konfigūracija