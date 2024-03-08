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  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
  • Lengvai naudokitės visa siurbimo galia

3000 serijaBelaidis dulkių siurblys „Aqua“

XC3131/01

4.7
| (15) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai naudokitės visa siurbimo galia
Lengvu „Philips“ 3000 serijos siurbliu valysite su vėjeliu. Dėl „PowerCyclone“ technologijos jis galingai siurbia kietas grindis ir apšviečia sunkiai matomas dulkeles LED antgaliu. Siurbsite ir valysite vienu metu!
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Iki 60 min. siurbimo viena įkrova(1)

Lengvai naudokitės visa siurbimo galia

  • Galingas siurbimas su „PowerCyclone 8“

  • LED antgalis kietoms grindims padės pastebėti kiekvieną dulkelę

  • Iki 60 min. ECO ir 15 min. „Turbo“(2)

  • Su „Aqua“ moduliu valymui

  • 2 nustatymai, 2 priedai ir sieninis tvirtinimas

„PowerCyclone 8“: galingas siurbimas minimaliu akumuliatoriaus naudojimu(8)

„PowerCyclone 8“: galingas siurbimas minimaliu akumuliatoriaus naudojimu(8)

„PowerCyclone 8“ ir „PowerBlade“ skaitmeninis variklis drauge sugeneruoja stiprų oro srautą (iki 820 l/min(3)) mažomis energijos sąnaudomis. Rezultatas? Kruopščiai surenka dulkes ir purvą ypač nuo kietų grindų, bet veikia ilgiau.

LED antgalis kietoms grindims parodo visas dulkes, kad žinotumėte, kur siurbti

LED antgalis kietoms grindims parodo visas dulkes, kad žinotumėte, kur siurbti

Su LED antgaliu kiekvienas siurblio judesys yra veiksmingas, nes maksimaliu nustatymu surenka iki 99 % dulkių(4). Jis padeda pašalinti smulkiausias dulkeles šviesdamas visiškai stačiu kampu, kad žinotumėte, kur siurbti. Antgalis pritaikytas slysti prie pat sienų ir kraštų bei surinkti sunkiai pasiekiamus nešvarumus. Nepalikite nė vienos dulkelės.

Lengva siurbti naudojant rankinį siurblį ir priedus

Lengva siurbti naudojant rankinį siurblį ir priedus

Spintelėse, kampuose arba palubėje – „Philips“ 3000 serijos siurblys susidoros su bet kokia užduotimi. Kad būtų lengviau nešiotis, jį galima transformuoti į rankinį siurblį. Ilgas siauras antgalis padeda įlįsti į siaurus plyšius. 2 paskirčių kombinuotą įrankį galima lengvai naudoti kaip minkštą šepetį valyti gležniems paviršiams ir kaip platų įrankį siurbti nepatogiems kampams.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

15

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

08/03/2024

Україна

Україна

Пилосос дуже сильний

Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

29/11/2023

Україна

Україна

Дуже хороший пилосос

Тестую пилосос поки тиждень, але вже зробила позитивні висновки. Хочу зазначити, що пилосос досить маневрений і не важкий в користуванні. Щітка ніби сама рухається, а я лише направляю її в потрібному напрямку. На мої плитку і ламінат підходить чудово, бо якісно збирає сміття і не пошкоджує поверхню. Від підсвітки я просто в захваті, вона освічує всю кімнату і я бачу всі пилинки і волосинки, які непомітні при денному освітленні. Додам відео, щоб показати якість підсвітки. Потужність пилососа дуже хороша, на дисплеї видно індикатори заряду. Акумулятор зйомний, це мені сподобалося. Загалом пилосос рекомендую.

Argumentai už

знімний акумулятор, потужний, довгий час роботи

Argumentai prieš

на ворсистий килим не підійде

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

29/11/2023

Україна

Україна

Зручний, час роботи

Маю лише тверді поверхні на мінімальній швидкості справляється ідеально і часу роботи вистачає на декілька разів. А з міцною насадкою прибирання стало ще простішим

Argumentai už

Зручність, час роботи, мийна насадка

Argumentai prieš

Жодних

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) „Normal“ režimas, tik rankine konfigūracija

  2. (2) „Normal“ režimas, rankine konfigūracija / „Turbo“ režimas, rankine konfigūracija

  3. (3) „Turbo“ režimu

  4. (4) Ant kietų grindų „turbo“ režimu

  5. (5) „Normal“ režimas, rankine konfigūracija / „Turbo“ režimas, rankine konfigūracija

  6. (6) >0,5 μm dydžio dalelės

  7. (7) Ant kietų grindų sausu antgaliu

  8. (8) „Turbo“ režimas, tik rankine konfigūracija