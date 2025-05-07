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  • Ličio jonų akumuliatorius, 25,2 V
  • Ličio jonų akumuliatorius, 25,2 V
  • Ličio jonų akumuliatorius, 25,2 V
  • Ličio jonų akumuliatorius, 25,2 V
  • Ličio jonų akumuliatorius, 25,2 V
  • Ličio jonų akumuliatorius, 25,2 V
  • Ličio jonų akumuliatorius, 25,2 V
  • Ličio jonų akumuliatorius, 25,2 V
  • Ličio jonų akumuliatorius, 25,2 V
  • Ličio jonų akumuliatorius, 25,2 V

Akumuliatorius ir įkroviklisLičio jonų akumuliatorius, 25,2 V

XV1797/01

1
| (1) Apžvalga

1 apdovanojimas

Ličio jonų akumuliatorius, 25,2 V
25,2 V ličio jonų akumuliatorius, suderinamas su visais šiais „Philips“ belaidžiais drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais ir „Philips“ belaidžiais dulkių siurbliais: XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 ir XW9465.
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7000 belaidis d. s. „SpeedPro Max Aqua“

7000 belaidis d. s. „SpeedPro Max Aqua“
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Belaidis dulkių siurblys

XC8155/01

8000 bel. d. s. „SpeedPro Max Complete“

8000 bel. d. s. „SpeedPro Max Complete“
Belaidis dulkių siurblys

XC8157/01

„AquaTrio“ belaidis

„AquaTrio“ belaidis
9000 ser. vert. drėgno ir sauso val dulkių siurblys

XW9465/11

9000 serija

9000 serija
„AquaTrio“ belaidis plaunantis siurblys

XW9463/11

7000 serija

7000 serija
Belaidis dulkių siurblys „Aqua“

XC7053/01

7000 serija

7000 serija
Belaidis dulkių siurblys „Pet“

XC7055/01

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Belaidis dulkių siurblys „Pet“

XC7057/01

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Belaidis dulkių siurblys „Pet“

XC8055/01

Padvigubinkite veikimo laiką naudodami papildomą akumuliatorių ir įkroviklį

Ličio jonų akumuliatorius, 25,2 V

  • 1 25,2 V li. jonų akum., 1 pap. įkrovi.

  • Dvigubas veikimo laikas su pap. akum.

  • „Eco“ iki 80 min., „Turbo“ – 30 min.(1)

Ličio jonų maitinimo elementas, 25,2 V dvigubai ilgesniam veikimo laikui

Padvigubinkite „Philips“ belaidžio drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio ir (arba) „Philips“ belaidžio dulkių siurblio veikimo laiką.

Pridedamas papildomas įkroviklis

Pridedamas papildomas įkroviklis įkrovimui vienu metu.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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1.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
3
2

07/05/2025

Srbija

Srbija

ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio

zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim

Ši apžvalga buvo parašyta apie Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

Ši apžvalga buvo parašyta apie Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

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