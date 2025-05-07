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XV1797/01
XC7163/01
XC7167/01
XC8155/01
XC8157/01
XW9465/11
XW9463/11
XC7053/01
XC7055/01
XC7057/01
XC8055/01
1 25,2 V li. jonų akum., 1 pap. įkrovi.
Dvigubas veikimo laikas su pap. akum.
„Eco“ iki 80 min., „Turbo“ – 30 min.(1)
Padvigubinkite „Philips“ belaidžio drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio ir (arba) „Philips“ belaidžio dulkių siurblio veikimo laiką.
Pridedamas papildomas įkroviklis įkrovimui vienu metu.
Apdovanojimai
1.0
iš 5
1
Apžvalga
07/05/2025
Srbija
ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio
zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim
Ši apžvalga buvo parašyta apie Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
Ši apžvalga buvo parašyta apie Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
1) Tik rankinis būdas.