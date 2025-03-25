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Didelė siurbimo galia su „PowerCyclone 12“ technologija
„TriActive Smart“ antgalis prisitaiko prie jūsų grindų tipo
Ilgiausias veikimas – 80 min. „Eco“ nustatymu(1)
Su „Aqua“ moduliu valymui
Rankinis siurblys, 4 augintinių ir LED įrankiai – maksimalus universalumas
„PowerCyclone 12“ ir „PowerBlade“ skaitmeninio variklio sąveika sugeneruoja didžiulį oro srauto greitį (iki 1 080 l/min. (4)) tausodama energiją. Idėja sukurti „PowerCyclone 12“ technologiją pasiskolinta iš aviacijos pramonės. Ji užtikrina galingą bet kokių grindų valymą neeikvojant akumuliatoriaus įkrovos.
„TriActive Smart LED“ antgalis pasižymi trejopu poveikiu ir išvalo iki 99,9 %(5) dulkių ir purvo pirmu braukimu nuo skirtingų tipų grindų. Antgalis automatiškai nustato galią pagal grindų tipą ir suteikia galimybę keisti LED apšvietimo ryškumą, kad pastebėtumėte net smulkiausias dulkeles. Jei norite, galite pasirinkti vieną iš 3 skirtingų greičio režimų. Antgalis valo iki 0 mm atstumu nuo kraštų ir kampų.
Lengvai pasiekite visus plotelius, pritaikydami siurblį savo reikmėms. Pasukite nešiojamo siurblio rankeną ir prijunkite vieną iš priedų su LED apšvietimu. Jis padės pastebėti kiekvieną dulkelę. Antgalis naminiams gyvūnams padeda susiurbti smulkius ir ilgus plaukus, juos lengvai surinkdamas nuo skirtingų paviršių, įskaitant sofas ar gyvūnų guolius. Ilgas antgalis plyšiams padeda išsiurbti siaurus tarpus. Įrankis „du viename“ gali būti naudojamas kaip minkštas šepetys surinkti dulkėms nuo minkštų paviršių ir kaip plyšių antgalis.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
44
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Sy$erg
25/03/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Тяне дуже гарно
Пилосос супер. (після Bosch). Акумулятора хватає на 2-кімнатну квартиру, ще й залишається 30-40 відсотків. Турбо режим практично не потрібен, хватає і звичайного. Тяне дуже гарно. Єдине що, щітка гучна.
Argumentai už
Тяне дуже гарно. Зручний.
Argumentai prieš
Гучна щітка. Заряджається довго.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
sheregiy13
15/11/2023
Україна
Akcijos dalis
Улюблений пилосос
Користуватись пилососом - одне задоволення: дуже просто і зручно. Багато насадок, є мийка. Круто, що акумулятор знімається. Підсвітка в пилососі, то бомба! І турбощітка прикольна, має різні щетинки, на фото видно добре. Пилососом дуже задоволена!
Argumentai už
Працює 80 хвилин на одному заряді, потужний, мийка
Argumentai prieš
нема
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Hiha25
06/11/2023
Україна
Akcijos dalis
Потужний , легкий та зручний.
Придбали новий безпровідний пилосос, здивував нас потужністю, маневрений та змінює швидкість в залежності від поверхні. Також присутній контейнер для вологого прибирання.
Argumentai už
Зємний акумулятор, легкий та потужний.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
(1) „Eco“ režimas, tik rankinis
(2) Ant kietų grindų „turbo“ režimu.
(3) Ant kietų grindų sausu antgaliu
(4) „Turbo“ režimu
(5) Ant kietų grindų „turbo“ režimu, vienas judesys yra vienas judesys pirmyn ir atgal
(6) Tik rankinis
(7) „Turbo“ režimas, tik rankinis
(8) Vertinant pagal 360 m2 namus kietomis grindimis, „Eco“ režimu.
(9) >0,5 μm dydžio dalelės