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  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
  • Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova

7000 serijaBelaidis dulkių siurblys „Pet“

XC7055/01

4.7
| (44) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova
Norite surinkti augintinių plaukus visuose namuose? Susipažinkite su 7000 serijos „Philips“ belaidžiu siurbliu „Pet“ – tai geriausias belaidis pagalbininkas. Maksimali švara, minimalus akumuliatoriaus naudojimas (2) su „PowerCyclone 12“, kad išvalytumėte visus namus vienu įkrovimu (8).
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Iki 80 min. įkrova (1), didžiausia galia visuose namuose

Nepriekaištinga švara visuose namuose viena įkrova

  • Didelė siurbimo galia su „PowerCyclone 12“ technologija

  • „TriActive Smart“ antgalis prisitaiko prie jūsų grindų tipo

  • Ilgiausias veikimas – 80 min. „Eco“ nustatymu(1)

  • Su „Aqua“ moduliu valymui

  • Rankinis siurblys, 4 augintinių ir LED įrankiai – maksimalus universalumas

„PowerCyclone 12“: maksimali siurbimo galia ir ilgiausias veikimo laikas (7)

„PowerCyclone 12“: maksimali siurbimo galia ir ilgiausias veikimo laikas (7)

„PowerCyclone 12“ ir „PowerBlade“ skaitmeninio variklio sąveika sugeneruoja didžiulį oro srauto greitį (iki 1 080 l/min. (4)) tausodama energiją. Idėja sukurti „PowerCyclone 12“ technologiją pasiskolinta iš aviacijos pramonės. Ji užtikrina galingą bet kokių grindų valymą neeikvojant akumuliatoriaus įkrovos.

„TriActive Smart LED“ antgalis atpažįsta grindų tipą ir nustato galią

„TriActive Smart LED“ antgalis atpažįsta grindų tipą ir nustato galią

„TriActive Smart LED“ antgalis pasižymi trejopu poveikiu ir išvalo iki 99,9 %(5) dulkių ir purvo pirmu braukimu nuo skirtingų tipų grindų. Antgalis automatiškai nustato galią pagal grindų tipą ir suteikia galimybę keisti LED apšvietimo ryškumą, kad pastebėtumėte net smulkiausias dulkeles. Jei norite, galite pasirinkti vieną iš 3 skirtingų greičio režimų. Antgalis valo iki 0 mm atstumu nuo kraštų ir kampų.

Rankinis siurblys su LED ir augintinių įrankiais maksimaliam universalumui

Rankinis siurblys su LED ir augintinių įrankiais maksimaliam universalumui

Lengvai pasiekite visus plotelius, pritaikydami siurblį savo reikmėms. Pasukite nešiojamo siurblio rankeną ir prijunkite vieną iš priedų su LED apšvietimu. Jis padės pastebėti kiekvieną dulkelę. Antgalis naminiams gyvūnams padeda susiurbti smulkius ir ilgus plaukus, juos lengvai surinkdamas nuo skirtingų paviršių, įskaitant sofas ar gyvūnų guolius. Ilgas antgalis plyšiams padeda išsiurbti siaurus tarpus. Įrankis „du viename“ gali būti naudojamas kaip minkštas šepetys surinkti dulkėms nuo minkštų paviršių ir kaip plyšių antgalis.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

44

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

3

25/03/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Тяне дуже гарно

Пилосос супер. (після Bosch). Акумулятора хватає на 2-кімнатну квартиру, ще й залишається 30-40 відсотків. Турбо режим практично не потрібен, хватає і звичайного. Тяне дуже гарно. Єдине що, щітка гучна.

Argumentai už

Тяне дуже гарно. Зручний.

Argumentai prieš

Гучна щітка. Заряджається довго.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

15/11/2023

Україна

Україна

Улюблений пилосос

Користуватись пилососом - одне задоволення: дуже просто і зручно. Багато насадок, є мийка. Круто, що акумулятор знімається. Підсвітка в пилососі, то бомба! І турбощітка прикольна, має різні щетинки, на фото видно добре. Пилососом дуже задоволена!

Argumentai už

Працює 80 хвилин на одному заряді, потужний, мийка

Argumentai prieš

нема

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

06/11/2023

Україна

Україна

Потужний , легкий та зручний.

Придбали новий безпровідний пилосос, здивував нас потужністю, маневрений та змінює швидкість в залежності від поверхні. Також присутній контейнер для вологого прибирання.

Argumentai už

Зємний акумулятор, легкий та потужний.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) „Eco“ režimas, tik rankinis

  2. (2) Ant kietų grindų „turbo“ režimu.

  3. (3) Ant kietų grindų sausu antgaliu

  4. (4) „Turbo“ režimu

  5. (5) Ant kietų grindų „turbo“ režimu, vienas judesys yra vienas judesys pirmyn ir atgal

  6. (6) Tik rankinis

  7. (7) „Turbo“ režimas, tik rankinis

  8. (8) Vertinant pagal 360 m2 namus kietomis grindimis, „Eco“ režimu.

  9. (9) >0,5 μm dydžio dalelės