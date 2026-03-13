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Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
7000 serija Belaidis dulkių siurblys „Pet“
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XC7055/01
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XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
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„Philips“ belaidžio dulkių siurblio mikropluošto šluosčių plovimas arba keitimas
7000 / 8000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio meniu naudojimas
Kiek laiko turėčiau krauti „Philips“ belaidį dulkių siurblį?
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio baterijos keitimas
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
6000 ir 7000 belaidis dulkių siurblysMikropluošto šluostės
6000, 7000 ir 8000 serijos belaidž. VCPakaitinis filtras
6000, 7000 ir 8000 belaidžiai siurbliaiMažas „Turbo“ šepetys
7000 ir 8000 ser. belaidžiai siurbliaiVisapusiškas namų valymo rinkinys
Akumuliatorius ir įkroviklisLičio jonų akumuliatorius, 25,2 V
„Philips“ grindų valiklisTinka visų tipų kietoms grindims
Iš „Philips“ belaidžio dulkių siurblio sklinda neįprastas garsas
Kodėl nešviečia mano „Philips“ 7000 arba 8000 serijos belaidžio dulkių siurblio LED lemputės?
„Philips“ belaidis dulkių siurblys sunkiai slysta kilimais
7000 serijos belaidis dulkių siurblys „Philips“ rodo klaidos kodą
7000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio valymas
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