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7000 serija Belaidis dulkių siurblys „Pet“

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7000 serijaBelaidis dulkių siurblys „Pet“

XC7055/01

7000 serija Belaidis dulkių siurblys „Pet“

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Vadovai ir dokumentacija

XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide

  • PDF fail., 3.2 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail., 637.5 kB
  • 24 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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