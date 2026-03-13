Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
„AquaTrio“ belaidis 9000 ser. vert. drėgno ir sauso val dulkių siurblys
Palaikymas
XW9465/11
Eiti į parduotuvę
Užregistruokite savo gaminį
Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).
Naudotojo vadovo priedas
XW9463 XW9465 Quick Start Guide
Akumuliatorius ir įkroviklisLičio jonų akumuliatorius, 25,2 V
Belaidžio „AquaTrio“ prietaiso priedaiPakaitinis filtras
„Philips“ grindų valiklisTinka visų tipų kietoms grindims
Belaidžio „AquaTrio“ prietaiso priedaiPakaitiniai šepečiai
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti