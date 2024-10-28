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Visos serijos

  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

Belaidžio „AquaTrio“ prietaiso priedaiPakaitiniai šepečiai

XV1793/01

4

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pakaitiniai šepečiai

Pakaitinių šepečių rinkinys suderinamas su „Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series“ asortimentu. Komplekte yra 2 itin minkšti mikropluošto elektriniai šepečiai. Rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius.

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Belaidis dulkių siurblys su drėgnu ir sausu valymu

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Originalus „AquaTrio Cordless“ pakaitinis šepetys

Pakaitiniai šepečiai

  • Skirtas „Philips AquaTrio 9000“ siurbliui

  • Įeina 2 itin minkšti mikropluošto šepečiai

  • Švelnūs visų tipų kietoms grindims

  • Geriausiems rezultatams pasiekti – keiskite kas 6 mėnesius

Itin minkšti mikropluošto šepečiai

Du itin minkšti mikropluošto elektriniai šepečiai, tinkami kietoms grindims*.

Norėdami užtikrinti optimalų valymą, keiskite kas 6 mėnesius

Rekomenduojama šepečius keisti kas 6 mėnesius, kad prietaisas veiktų optimaliai.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kartáče fungují skvěle.

Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Naudojimo data 2024-04-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Naudojimo data 2024-04-28

15/12/2025

Polska

Polska

Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty

Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

Ši apžvalga buvo parašyta apie Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

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Atsakomybės apribojimai

  1. Medinės grindys: tinka tik neabsorbuojančiomis grindimis