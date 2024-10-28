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Pakaitiniai šepečiai
Pakaitinių šepečių rinkinys suderinamas su „Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series“ asortimentu. Komplekte yra 2 itin minkšti mikropluošto elektriniai šepečiai. Rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius.
Skirtas „Philips AquaTrio 9000“ siurbliui
Įeina 2 itin minkšti mikropluošto šepečiai
Švelnūs visų tipų kietoms grindims
Geriausiems rezultatams pasiekti – keiskite kas 6 mėnesius
Du itin minkšti mikropluošto elektriniai šepečiai, tinkami kietoms grindims*.
Rekomenduojama šepečius keisti kas 6 mėnesius, kad prietaisas veiktų optimaliai.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MuDr.
28/10/2024
Česká republika
Kartáče fungují skvěle.
Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Naudojimo data 2024-04-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Naudojimo data 2024-04-28
Aneta
15/12/2025
Polska
Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty
Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Ši apžvalga buvo parašyta apie Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Medinės grindys: tinka tik neabsorbuojančiomis grindimis