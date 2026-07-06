Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Dulkių siurblio-šluotos priedai
Visos serijos
Belaidžio „AquaTrio“ prietaiso priedai Pakaitiniai šepečiai
Palaikymas
XV1793/01
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Pakaitinių šepečių rinkinys suderinamas su „Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series“ asortimentu. Komplekte yra 2 itin minkšti mikropluošto elektriniai šepečiai. Rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius.