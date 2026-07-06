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Belaidžio „AquaTrio“ prietaiso priedai Pakaitiniai šepečiai

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Belaidžio „AquaTrio“ prietaiso priedaiPakaitiniai šepečiai

XV1793/01

Belaidžio „AquaTrio“ prietaiso priedai Pakaitiniai šepečiai

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Vadovai ir dokumentacija

Pakaitinių šepečių rinkinys suderinamas su „Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series“ asortimentu. Komplekte yra 2 itin minkšti mikropluošto elektriniai šepečiai. Rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius.

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  • 6 July 2026