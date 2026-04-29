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„Philips" pagalba

Mano „Philips Lumea“ neblyksi

„Lumea“ gali neblyksėti dėl vienos iš šių priežasčių:

  • Jūsų oda per tamsi
  • Priedas netinkamai prijungtas
  • Netinkamas kontaktas su oda
  • Purvinas jutiklis

Skaitykite toliau, jei norite sužinoti daugiau informacijos.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: BRI921/00, BRI947/00, BRI958/00. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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