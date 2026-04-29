Mano „Philips Lumea“ neblyksi

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„Lumea“ gali neblyksėti dėl vienos iš šių priežasčių:
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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: BRI921/00, BRI947/00, BRI958/00. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar galiu naudoti „Philips Lumea“, jei esu nėščia ir maitinanti krūtimi?
Kuo skiriasi „Philips Lumea“ priedai?
Kaip pasirinkti man tinkamą „Philips Lumea“ šviesos intensyvumą?
Kaip pasiruošti apdorojimui su „Philips Lumea“?
Kodėl naudojant mano „Philips Lumea“ įšylą?
Ar rezultatai bus geresni dažniau naudojant „Philips Lumea“?
Ar galiu naudoti „Philips Lumea“ bikinio srityje?
Ar „Philips Lumea“ tinka visiems odos atspalviams ir kūno plaukų spalvoms?
Kaip dažnai turėčiau naudoti „Philips Lumea“?
Ar „Philips Lumea“ gali naudoti ir vyrai?
Ar blyksinti „Philips Lumea“ šviesa saugi mano akims?
Nuo kokio amžiaus galima pradėti naudoti „Philips Lumea“?
Kodėl reikia pašalinti plaukus prieš apdorojant „Philips Lumea“?
Kaip valyti „Philips Lumea“?
Kodėl mano „Philips Lumea“ stikle yra oro burbuliukas?
Kodėl mano „Philips Lumea“ priede nėra stiklo?
Kaip naudojant „Philips Lumea“ gauti norimus rezultatus?