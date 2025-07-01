Kaip naudoti „Sonicare“ UV dezinfekavimo įrenginį?

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Vadovaukitės toliau pateiktomis išsamiomis instrukcijomis ir sužinokite, kaip naudoti „Philips Sonicare“ UV dezinfekavimo įrenginį. Dezinfekavimo įrenginys veikia tik su užspaudžiamomis šepetėlių galvutėmis. Jo negalima naudoti su šepetėlių galvutėmis „Sonicare For Kids“. Prieš naudodami nuimkite kelioninį šepetėlio galvutės dangtelį.
1. Prijunkite dezinfekavimo įrenginį prie veikiančio elektros lizdo.
2. Išsivalę dantis dantų šepetėlio galvutę praskalaukite ir nupurtykite likusį vandenį.
3. Padėkite pirštus dezinfekavimo įrenginio durelių nišoje ir patraukdami atidarykite dureles.
4. Uždėkite šepetėlio galvutę ant vieno iš dviejų dezinfekavimo įrenginio kabliukų. Įsitikinkite, kad šereliai nukreipti į lemputę.
5. Uždarykite dureles ir paspauskite žalią maitinimo įjungimo / išjungimo mygtuką – taip pasirinksite UV valymo ciklą. Dezinfekavimo įrenginys veiks tik tinkamai uždarius dureles ir nustos veikti atidarius dureles.
Dezinfekavimo įrenginys veikia, kai langelyje matoma šviečianti lemputė. Dezinfekavimo ciklas trunka 10 min. ir išsijungia automatiškai.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX7103/01 , HX7429/03 , HX7401/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
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