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„Philips" pagalba

„Philips“ belaidžio dulkių siurblio baterijos keitimas

Norėdami sužinoti, ar galima pakeisti ir kaip pakeisti „Philips“ belaidžio dulkių siurblio bateriją, ant prietaiso vamzdžio perskaitykite modelio pavadinimą ir skaitykite toliau esantį mūsų straipsnį.
 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC3131/01 , XC5043/01 , XC5041/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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