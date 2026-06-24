„Philips“ belaidžio dulkių siurblio baterijos keitimas

Norėdami sužinoti, ar galima pakeisti ir kaip pakeisti „Philips“ belaidžio dulkių siurblio bateriją, ant prietaiso vamzdžio perskaitykite modelio pavadinimą ir skaitykite toliau esantį mūsų straipsnį.
Jei turite „SpeedPro“ arba „SpeedPro Max“ dulkių siurblį (patikrinkite, ar kuris nors iš šių pavadinimų yra atspausdintas ant vamzdžio), galite pakeisti bateriją „Philips“ paslaugų centre arba mūsų klientų aptarnavimo centre. Kreipkitės į mus dėl papildomos pagalbos svetainėje www.philips.com/support.
Jei turite 8000, 7000 arba 3000 serijos belaidį dulkių siurblį (ant vamzdžio neatspausdintas tekstas „SpeedPro“ arba „SpeedPro Max“), galite patys išimti įkraunamą bateriją iš prietaiso ir įsigyti naują bateriją mūsų svetainės paieškos lange ieškodami XV1797 gaminio 8000 ir 7000 serijai arba XV1633/01 gaminio 3000 serijai. Naujos baterijos 2000 serijos belaidžiams dulkių siurbliams įsigyti internetu neįmanoma. Prireikus papildomos pagalbos, kreipkitės į mus svetainėje www.philips.com/support.
Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo sieninio lizdo ir kad baterija yra visiškai tuščia. Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių išmesdami baterijas. Norėdami išimti įkraunamą bateriją, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.
Atjunkite prietaisą nuo sieninio lizdo ir leiskite jam veikti, kol sustos variklis.
Paspauskite atrakinimo mygtuką ir ištraukite bateriją iš prietaiso.
Ar anksčiau nurodyti sprendimai padėjo? Jei ne, prireikus papildomos pagalbos kreipkitės į mus svetainėje www.philips.com/support.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XC3131/01 , XC5043/01 , XC5041/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›