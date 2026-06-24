Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
Jei svarstote, kur rasti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numerius, ši informacija teikiama toliau.
„Philips“ dulkių siurblio modelio numerio ir serijos numerio informaciją rasite plokštelėje. Atsižvelgiant į modelį, tipą nurodanti lentelė gali būti:
apačioje;
po dulkių surinkimo talpa;
rankinio prietaiso užpakalinėje pusėje; arba
už prietaiso vandens bakelio.
Modelio numeris dažniausiai yra nurodytas viršutiniame kairiajame kampe. Jis prasideda dviem didžiosiomis raidėmis, po kurių eina keturi skaitmenys. Pvz., FC9192/xx arba XW9385/xx.
Serijos numeris dažniausiai yra apatiniame dešiniajame kampe. Jį sudaro keturi skaitmenys. Pirmieji du skaitmenys žymi metus, o du kiti skaitmenys nurodo savaitę. Pvz., 1850 arba 1734. Kai kuriais atvejais prieš serijos numerį yra raidės S/N.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XB1142/10 , XC3131/01 , XC3131/61 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›