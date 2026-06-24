Ką reiškia ant „Philips“ kirptuvo esantys simboliai?
Jei svarstote, ką reiškia „Philips“ vyrų kūno priežiūros prietaiso lemputės ir simboliai, tada perskaitykite toliau pateiktą atsakymą.
Dauguma „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlių ir kirptuvų turi įkrovimo indikatorius ir lemputes, nurodančius, kada prietaisą reikia įkrauti ir kada jis visiškai įkrautas. Priklausomai nuo prietaiso, kurį turite, įkrovimo indikatoriai gali būti rodomi įvairiais būdais, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje. Kai kuriuose kirptuvuose nėra jokių įkrovimo indikacijų. Tokiu atveju patikrinkite prietaiso įkroviklį ir pažiūrėkite, ar jame nėra šviesos. Ši lemputė užsidega, kai įkroviklis yra prijungtas prie maitinimo šaltinio. Laikykitės šių prietaisų įkrovimo laiko, kaip nurodyta naudotojo vadove.
Kai kuriuose kirptuvuose yra kelioninio užrakto funkcija, kad kirptuvas netyčia neįsijungtų keliaujant.
Norėdami suaktyvinti kelioninį užraktą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką. Užrakto simbolis trumpai sumirksės, parodant, kad prietaisas užrakintas. Jei bandysite jį įjungti, jis neveiks, vietoj to mirksės kelionės užrakto simbolis, primenantis jį išjungti.
Norėdami išjungti kelioninį užraktą, dar kartą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką. Simbolis vėl trumpam sumirksės, tada kirptuvas įsijungs.
Kai kuriuose prietaisuose yra kelioninio užrakto funkcija be matomo indikatoriaus. Šių prietaisų užrakinimas ir atrakinimas veikia panašiai kaip ir tie, kurie turi kelionės užrakto indikatorių. Palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte užrakto funkciją.
Kai kuriose „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlėse ir „Multigroomer“ kirptuvuose yra „Turbo“ režimas. Paprastai ant kirpimo mašinėlės nurodomas T formos simbolis. Paspauskite šį mygtuką, jei jums reikia papildomos galios iš kirpimo mašinėlės. Tai gali būti naudinga, kai kerpate labai storus plaukus.
Režimui „Quiet“ įjungti galima naudoti įrenginį su kūdikio simboliu. Režimas „Quiet“ suteikia vaikams švelnesnio kirpimo patirtį. Kirpdami galite įjungti režimą „Quiet“, kad sumažintumėte kirptuvo sukimosi greitį ir kirptumėte tylesniu būdu.
Jei matote tepalo lašo, kuris mirksi jūsų kirptuve, vaizdą, tai priminimas, kad reikia sutepti kirptuvą. Turėtumėte reguliariai valyti ir sutepti savo kirptuvą tepalu, kuris yra pakuotėje, arba siuvimo mašinų tepalu. Priklausomai nuo jūsų turimo kirptuvo, ant jo gali būti atspausdinti arba mirksintys kiti simboliai. Daugiau informacijos apie tikslų modelį rasite naudotojo vadove arba susisiekite su mumis.
Peržiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą, kad sužinotumėte, kaip naudoti mūsų naujausią „Philips Prestige“ barzdos kirptuvą su unikaliomis integruotomis šukomis. Atminkite, kad priklausomai nuo modelio tipo, skustuvo funkcijos skirsis.
Kai kurie „Philips“ kirptuvai veikia su vienkartinėmis baterijomis. Prieš bandydami įdėti arba pakeisti savo kirptuvo baterijas, įsitikinkite, kad jūsų rankos ir prietaisas yra sausi.
Baterijų skyrius yra rankenoje. Norint pakeisti baterijas, baterijų skyrių galima lengvai atidaryti, sulygiuojant simbolių nuorodas, kaip nurodyta toliau.
1. Norėdami nuimti baterijų skyriaus dangtelį, sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol nustatymo indikatorius (V) bus nukreiptas į indikaciją „atrakinta“ (Ʌ) (4 pav.). 2. Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį nuo rankenos (5 pav.). 3. Įdėkite baterijas į baterijų skyrių (6 pav.). Įsitikinkite, kad baterijos + ir - poliai nukreipti tinkama kryptimi. 4. Užstumkite baterijų skyriaus dangtelį atgal ant rankenos (7 pav.). 5. Sukite baterijų skyriaus dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kol nustatymo indikatorius (V) bus nukreiptas į „užrakintą“ (I) (8 pav.).
Išstūmimo logotipas arba mygtukas nurodo, kur spausti norint nuimti pjovimo elementus ar priedus. Atsargiai paspauskite išstūmimo simbolį, lėtai traukdami pjovimo elementą ar priedą nuo prietaiso.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:MG9690/30 , MG5941/15 , MG7935/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›