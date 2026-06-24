GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Ką reiškia ant „Philips“ kirptuvo esantys simboliai?

Jei svarstote, ką reiškia „Philips“ vyrų kūno priežiūros prietaiso lemputės ir simboliai, tada perskaitykite toliau pateiktą atsakymą.
 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: MG9690/30 , MG5941/15 , MG7935/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis