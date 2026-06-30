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„Philips" pagalba

Kaip kirpti savo plaukus su „Philips“ plaukų kirpimo mašinėle ar kirptuvu?

„Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės puikiai tinka kirpti savo, draugo ar šeimos nario plaukus. Šiame straipsnyje mes pateikiame išsamią informaciją apie savo plaukų kirpimą, taip pat keletą praktinių patarimų.

Pastaba: kai kuriuose „Philips Multigroomer“ kirptuvuose yra priedai galvos plaukams kirpti. Šiame straipsnyje pateikta informacija taip pat aktuali „Multigroomer“ kirptuvams, tačiau jums gali tekti pakoreguoti patarimus, kad jie atitiktų jūsų prietaisą.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: MG9690/30 , MG3920/15 , MG3930/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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