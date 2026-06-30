Kaip kirpti savo plaukus su „Philips“ plaukų kirpimo mašinėle ar kirptuvu?
„Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės puikiai tinka kirpti savo, draugo ar šeimos nario plaukus. Šiame straipsnyje mes pateikiame išsamią informaciją apie savo plaukų kirpimą, taip pat keletą praktinių patarimų.
Pastaba: kai kuriuose „Philips Multigroomer“ kirptuvuose yra priedai galvos plaukams kirpti. Šiame straipsnyje pateikta informacija taip pat aktuali „Multigroomer“ kirptuvams, tačiau jums gali tekti pakoreguoti patarimus, kad jie atitiktų jūsų prietaisą.
Prieš kirpdami plaukus įsitikinkite, kad turite visą tinkamą įrangą. Kirpdami turėsite naudoti „Philips“ plaukų prietaisą arba „Multigroomer“ su plaukų kirpimo priedais, veidrodį ir skraistę arba rankšluostį, kad galėtumėte uždengti kaklą ir pečius kirpimo metu.
Drėgnus plaukai yra sunkiau kirpti, nes jie linkę prilipti prie odos ir gali būti nenukirpti prietaisu. Todėl patariame kirpti visiškai sausus plaukus.
Šukuokite plaukus natūralaus plaukų augimo kryptimi.
Jei kerpate kito asmens plaukus, įsitikinkite, kad jų galva yra tame pačiame lygyje kaip ir jūsų krūtinė. Taip užtikrinama, kad visos galvos dalys būtų aiškiai matomos ir lengvai pasiekiamos.
Pastaba. Barzdos kirptuvai skirti tik barzdai kirpti. Nerekomenduojame jo naudoti kitų kūno dalių, pvz., galvos, plaukams. Tai yra todėl, kad jūs nepasieksite norimų rezultatų, be to, tai gali pakenkti odai.
1. Pritvirtinkite reikiamas šukas prie plaukų kirpimo mašinėlės rankenos. Jei priedai uždedami netinkamai, kirptuvas gali neveikti arba neduoti pageidaujamų rezultatų.
2. Nustatykite norimą ilgio nustatymą. Tai galite padaryti pasukdami ilgio nustatymo ratuką arba pritvirtindami tinkamas užspaudžiamas šukas. Pradėkite kirpti nustatę didelį ilgį, kad susipažintumėte su prietaisu ir palaipsniui sumažinkite ilgio nustatymą, kol pasieksite norimą plaukų ilgį.
3. Įjunkite prietaisą.
4. Švelniai ir tolygiai stumkite prietaisą, švelniai spausdami prieš plaukų augimo kryptį. Įsitikinkite, kad plokščia šukų dalis visada liečiasi su jūsų oda, kad gautumėte tolygų rezultatą.
5. Nespauskite kirptuvo per stipriai prie galvos odos ar kitų kūno vietų odos. Galite netyčia pakeisti nustatymus, dėl kurių gali būti kerpama netolygiai.
Naudokite kirptuvą be kirpimo šukų, kad kirptumėte plaukus arti odos (maždaug 0,5 mm) arba formuotumėte kaklo liniją ir žandikaulius, laikydami jį 90 laipsnių kampu. Judinkite kirptuvą prieš plaukų augimo kryptį gerai kontroliuojamais judesiais. Norėdami pašalinti sunkiai įveikiamus plaukus, pabandykite judinti kirptuvą skirtingomis kryptimis. Būkite atsargūs kirpdami be šukų, nes pjovimo įtaisas pašalina visus paliečiamus plaukus.
6. Plaukai gali būti surinkti į plaukų talpyklą ir šukas. Reguliariai išpurtykite plaukus tarp judesių. Baigę išjunkite prietaisą ir išvalykite jį, šukas ir plaukų talpyklą. Po kiekvieno naudojimo nuvalykite prietaisą. .
„Philips“ turi specialias plaukų kirpimo mašinėles, skirtas vaikams. Naudodami šias mašinėles vadovaukitės tomis pačiomis instrukcijomis, kaip ir suaugusiojo plaukų kirpimo mašinėles, tačiau pasirūpinkite papildomais dalykais.
Siekiant užtikrinti optimalų saugumą, rekomenduojame visada naudoti vaikų plaukų kirpimo mašinėlę su šukomis.
Nuplovus plaukų kirpimo mašinėlę, ant pjovimo dantukų užlašinkite aliejaus.
Peržiūrėkite mūsų mokomąjį vaizdo įrašą apie tai, kaip namuose išgauti šukuoseną „buzz cut“ naudojant „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlę.
Peržiūrėkite mūsų mokomąjį vaizdo įrašą apie tai, kaip namuose išgauti šukuoseną „crew cut“ naudojant „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlę.
Pjovimo elementas yra pagrindinis „Philips“ kirptuvo įtaisas. Jis turi trumpus, aštrius kraštus greitam ir švariam kirpimui.
Naudokite kirptuvą be kirpimo šukų, kad kirptumėte plaukus arti odos (maždaug 0,5 mm ilgio) arba formuotumėte kaklo liniją arba žandikaulius, laikydami jį 90 laipsnių kampu prie odos.
Kai kerpate be šukų, patariame laikytis toliau pateiktų nurodymų.
Būkite atsargūs su pjovimo dantukų kraštais.
Atkreipkite dėmesį, kad pjovimo įtaisas pašalins visus plaukus, kuriuos jis paliečia.
Naudodami gerai kontroliuojamus judesius ir švelniai spausdami, judinkite kirptuvą plaukų augimo kryptimi.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:MG9690/30 , MG3920/15 , MG3930/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›