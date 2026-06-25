Ar reikia ištraukti guminį kamštį iš „Philips Airfryer“ keptuvės?
Ne, jo ištraukti nereikia, nes jis skirtas „Philips AirFryer“ krepšeliui vietoje laikyti. Jei pametėte, galite jį užsisakyti „Philips“ internetinėje parduotuvėje arba nedvejodami susisiekite su vietiniu aptarnavimo centru.
Guminį kamštį kiškite iš keptuvės viršaus galą nukreipę į skylę.
Viena ranka patraukite galą iš užpakalinės pusės, o kita ranka stumsite iš viršaus, kol kūgio formos galas visiškai išlįs per skylę.
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