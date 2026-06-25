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„Philips" pagalba

Ar reikia ištraukti guminį kamštį iš „Philips Airfryer“ keptuvės?

Ne, jo ištraukti nereikia, nes jis skirtas „Philips AirFryer“ krepšeliui vietoje laikyti. Jei pametėte, galite jį užsisakyti „Philips“ internetinėje parduotuvėje arba nedvejodami susisiekite su vietiniu aptarnavimo centru.

Ar reikia ištraukti guminį kamštį iš „Philips Airfryer“ keptuvės?

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: NA342/00 , NA332/00 , NA331/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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