GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Kaip surinkti „Philips Avent“ rankinį pientraukį?

Šis straipsnis taikomas toliau nurodytiems „Philips AVENT“ pientraukiams. 
 
Norėdami surinkti „Philips AVENT“ rankinį pientraukį, atlikite nurodytus veiksmus.

Pastaba. Įsitikinkite, kad išplovėte ir dezinfekavote visas pientraukio dalis, kurios lietėsi su pienu prieš naudojant.

Kaip surinkti „Philips Avent“ rankinį pientraukį?

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF430/10 , SCF430/13 , SCF430/16 .

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis