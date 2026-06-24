Kaip surinkti „Philips Avent“ rankinį pientraukį?

Šis straipsnis taikomas toliau nurodytiems „Philips AVENT“ pientraukiams.
Norėdami surinkti „Philips AVENT“ rankinį pientraukį, atlikite nurodytus veiksmus.
Pastaba. Įsitikinkite, kad išplovėte ir dezinfekavote visas pientraukio dalis, kurios lietėsi su pienu prieš naudojant.
Įdėkite baltą vožtuvą į pientraukio korpusą iš apačios. Stumkite vožtuvą tiek, kiek galite (1 pav.).
Pientraukio korpusą pagal laikrodžio rodyklę tvirtai užsukite ant buteliuko (2 pav.).
Įstatykite kotą į silikoninę diafragmą. Įsitikinkite, kad kotas įstumtas iki galo (3 pav.).
Įdėkite silikoninę diafragmą į pientraukio korpusą iš viršaus. Prispausdami pirštais įsitikinkite, kad ji tvirtai uždėta ant krašto ir yra sandari (4 pav.).
Pritvirtinkite rankeną prie diafragmos su kotu užkabindami rankenoje esančia angą ant koto galo. Stumkite rankeną ant pientraukio korpuso, kol ji užsifiksuos spragtelėjusi (5 pav.).
Uždėkite pagalvėlę ant pientraukio korpuso ir įsitikinkite, kad kraštas apgaubia pientraukio korpusą. Įstumkite vidinę pagalvėlės dalį į piltuvėlį pagal rodykle pažymėtą liniją ir įsitikinkite, kad pagalvėlės kraštai sandariai pritvirtinti prie pientraukio korpuso (6 pav.). Skirta tik „Essential“ rankiniam pientraukiui SCF417: paspauskite tarp žiedlapių, kad pašalintumėte įstrigusį orą.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SCF430/10 , SCF430/13 , SCF430/16 .