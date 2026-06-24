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„Philips" pagalba

Kaip naudoti „Philips Avent“ rankinį pientraukį?

Jei nežinote, kaip naudoti „Philips Avent“ rankinį pientraukį, žr. toliau pateiktas instrukcijas.

Prieš pirmą kartą naudodami pientraukį ir po kiekvieno naudojimo išrinkite, išplaukite ir dezinfekuokite visas dalis.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF430/10 , SCF430/13 , SCF430/16 .

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