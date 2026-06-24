Jei nežinote, kaip naudoti „Philips Avent“ rankinį pientraukį, žr. toliau pateiktas instrukcijas.
Prieš pirmą kartą naudodami pientraukį ir po kiekvieno naudojimo išrinkite, išplaukite ir dezinfekuokite visas dalis.
Pastaba. Visada naudokite pientraukį su pagalvėle
Kruopščiai nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu bei įsitikinkite, kad krūtinė yra švari.
Prispauskite surinktą pientraukio korpusą prie krūties. Įsitikinkite, kad spenelis yra viduryje, kad pagalvėlė sandariai prisispaustų.
Pradėkite švelniai spausti rankeną, kol krūtyje pajusite traukimą (žr. toliau pateiktą paveikslėlį). Tuomet leiskite rankenai grįžti į pradinę padėtį. Greitai pakartokite šį veiksmą 5 ar 6 kartus, kad suveiktų „pieno atleidimo“ refleksas.
Pastaba. Nebūtina rankeną nuspausti iki galo. Spauskite ją tiek, kad jaustumėtės patogiai. Net jei nenaudosite visos pientraukio galios, pienas greitai pradės tekėki.
Pienui pradėjus tekėti, sulėtinkite ritmą spausdama rankeną ir akimirką palaikydama ją nuspaustą prieš paleisdama grįžti į pradinę padėtį. Tęskite šiuo ritmu, kol pienas teka. Pavargus rankai pabandykite naudoti kitą ranką arba nutraukti iš kitos krūties.
Pastaba. Nesijaudinkite, jei pienas nepradeda tekėti iš karto. Atsipalaiduokite ir tęskite. Kartkartėmis keičiama pientraukio padėtis ant krūties gali padėti stimuliuoti pieno tėkmę.
Pieną traukite, kol pajusite, kad krūtis yra tuščia.
Baigusi traukti atsargiai nuimkite pientraukį nuo krūties ir atsukite buteliuką nuo pientraukio korpuso. Išplaukite kitas panaudotas pientraukio dalis.
Jei vis dar kyla problemų naudojant „Philips Avent“ rankinį pientraukį, kreipkitės pagalbos į mus.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SCF430/10 , SCF430/13 , SCF430/16 .