GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Kaip laikyti nutrauktą motinos pieną?

Motinos pieną galite laikyti „Philips AVENT“ buteliuke, laikymo puodelyje arba motinos pieno laikymo maišelyje šaldytuve (žemesnėje nei 4 ⁰C / 39 ⁰F temperatūroje) iki 4 dienų arba šaldiklyje (žemesnėje nei –18 ⁰C/ 0 ⁰F temperatūroje) 6–12 mėnesius. Ilgalaikiam saugojimui rekomenduojama užšaldyti (žemesnėje nei –20 ⁰C / –4 ⁰F temperatūroje).

Kai pasiimate motinos pieną su savimi, sunaudokite jį per 4 valandas.

Toliau žr. rekomenduojamą laikymo temperatūrą ir kur įsigyti laikymo priedų.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF396/31 , SCF554/11 , SCF552/11 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis