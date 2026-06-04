Kaip pakeisti valymo režimus programoje „Sonicare“?

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Dantų šepetėlio valymo režimą galite keisti programėlėje „Sonicare“. Atlikite toliau pateiktus veiksmus.
1. įjunkite programą „Sonicare“.
2. Prieš valymą naudoti skirtame ekrane palieskite ^ mygtuką, kad išskleistumėte dantų šepetėlio nustatymus.
3. Palieskite režimo langelį. Bus rodomas dabartinis režimas ir įvairios galimos pasirinktys.
4. Palieskite apskritimą šalia norimo naudoti režimo.
5. Atnaujinimo ekrane bus parodyta varnelė, reiškianti, kad režimas buvo sėkmingai pakeistas.
6. Palieskite < rodyklę, norėdami pradėti valytis su nauju režimo nustatymu.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX9992/11 , HX9992/12 .