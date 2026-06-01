GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Kaip prijungti įrenginius prie „Philips AVENT Baby Monitor+“ programėlės?

Jei norite sužinoti, kurie įrenginiai yra suderinami su „Philips AVENT Baby Monitor+“ programėlė, perskaitykite šias gaires, kad padėtumėte jums prisijungti.
 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 .

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis