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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 .
Kaip prijungti įrenginius prie „Philips AVENT Baby Monitor+“ programėlės?
Kaip pakeisti garso ir judesio jautrumo nustatymus?
Ar tėvų įrenginyje yra miego režimas?
Ar duomenys, saugomi ir perduodami mano „Philips AVENT“ prijungtu kūdikių stebėjimo įrenginiu, yra saugūs?
Ką turėčiau padaryti prieš išmesdamas (-a) kūdikio stebėjimo prietaisą?