Ar duomenys, saugomi ir perduodami mano „Philips AVENT“ prijungtu kūdikių stebėjimo įrenginiu, yra saugūs?
„Philips AVENT“ prijungtas kūdikių stebėjimo prietaisas saugiai perduoda ir išsaugo visus duomenis naudojant naujausią, pramonės standartus atitinkančią šifravimo technologiją. Technologijoms tobulėjant mes nuolat stebime ir atnaujiname savo saugumo sprendimus. Perduodami garso / vaizdo duomenys nėra saugomi mūsų serveriuose. Visi išsaugoti vaizdo įrašai ir momentinės nuotraukos saugomos naudotojo mobiliuosiuose įrenginiuose.
„Philips“ daro viską, kad užkirstų kelią įsilaužimams ir leidžia atnaujinimus. Visada naudokite naujausią programėlės programinę įrangą ir naujausią kūdikių stebėjimo prietaiso programinę aparatinę įrangą. Jei prarasite išmanųjį prietaisą, iš naujo nustatykite kūdikių stebėjimo prietaisą, kad nutrauktumėte bet kokius jo ryšius. Taip pat galite prisijungti prie programėlės iš kito išmaniojo prietaiso ir ištrinti savo paskyrą. Jei esate vienintelis administratorius, visi svečiai naudotojai bus atjungti nuo kūdikių stebėjimo prietaiso.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 .