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„Philips" pagalba

Ar duomenys, saugomi ir perduodami mano „Philips AVENT“ prijungtu kūdikių stebėjimo įrenginiu, yra saugūs?

„Philips AVENT“ prijungtas kūdikių stebėjimo prietaisas saugiai perduoda ir išsaugo visus duomenis naudojant naujausią, pramonės standartus atitinkančią šifravimo technologiją. Technologijoms tobulėjant mes nuolat stebime ir atnaujiname savo saugumo sprendimus. Perduodami garso / vaizdo duomenys nėra saugomi mūsų serveriuose. Visi išsaugoti vaizdo įrašai ir momentinės nuotraukos saugomos naudotojo mobiliuosiuose įrenginiuose.
 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 .

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