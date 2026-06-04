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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX9911/23 , HX9914/69 , HX9911/17 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar galiu sinchronizuoti programėlę „Sonicare“ su programėle „Apple Health“?
Kaip programėlėje „Sonicare“ veikia dantų valymo rekomendacijų funkcija?
Kaip užregistruoti dantų šepetėlį „Sonicare“?
Kaip pakeisti dantų šepetėlio „Sonicare“ intensyvumo nustatymus?
Ką reiškia simboliai ant „Sonicare“ dantų šepetėlio?