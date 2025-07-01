GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Ką turėčiau padaryti prieš išmesdamas (-a) kūdikio stebėjimo prietaisą?

Prieš pradėdami naudoti kūdikio stebėjimo prietaisą atkurkite gamyklinius nustatymus, kad ištrintumėte ir taip apsaugotumėte savo asmens duomenis.

Rekomenduojame atjungti kūdikio įrenginį nuo „Philips Avent Baby Monitor+“ programėlės, pasirenkant programėlės kūdikio įrenginio nustatymuose parinktį „Atjungti kūdikio monitorių“.

Norėdami atkurti gamyklinius nustatymus, įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys yra įjungtas. Tada 10 sekundžių palaikykite paspaudę kūdikio įrenginio įjungimo / išjungimo mygtuką, kol pradės mirksėti šviesos diodas. Gamykliniai nustatymai atkurti.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 .

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis