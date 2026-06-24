Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
Norėdami rasti savo „Philips“ garų lygintuvo modelį ir laikytis toliau nurodytos tinkamos kalkių šalinimo procedūros (netaikoma lyginimo sistemoms), perskaitykite naudotojo vadovą arba pažiūrėkite, koks modelio numeris (pvz., DST8050/26, GC4909/60) užrašytas po lygintuvo padu, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.
Laikui bėgant prietaise gali atsirasti kalkių nuosėdų. Kuo kietesnis vanduo yra jūsų vietovėje, tuo greičiau kaupiasi ir kietėja kalkių nuosėdos. Kas 1–2 mėn. šalindami kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo, išvengsite rudų dėmių, rudo vandens ir vandens pratekėjimo. Reguliariai valant užtikrinamas didžiausias garų kiekis ir pailgėja prietaiso tarnavimo laikas.
Toliau pateikta informacija taikoma visiems „Philips“ garų lygintuvams.
Pripilkite vandens į bakelį ir įjunkite. (Jei lygintuve yra reguliuojami nustatymai, pasirinkite MAX TEMP ir NO STEAM.)
Išsijungus lemputei, išjunkite lygintuvą iš elektros tinklo ir laikykite jį virš kriauklės, kad lygintuvo padas būtų horizontalioje padėtyje.
Mygtuku arba selektoriumi įjunkite funkciją CALC CLEAN. (Skiriasi skirtinguose modeliuose. Jei reikia, paspauskite ir palaikykite.)
Švelniai pakratykite lygintuvą palenkdami pirmyn ir atgal, kol jis liks tuščias. Iš garų angų išbėgs vanduo, kalkių nuosėdos ir sklis garai.
Pašildykite lygintuvą ir palyginkite audinį, kad nuvalytumėte lygintuvo padą. Jei reikia, pakartokite procesą.
Jei reikia, visą procesą kartokite kartą per mėnesį arba dažniau.
Toliau pateikta informacija taikoma tik: „Azur Performer Plus“ (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | „Azur Pro“ (GC4880, GC4884, GC4885).
Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir įsitikinkite, kad jis atvėso.
Padėkite lygintuvą padu žemyn ir paspauskite „Quick Calc Release" fiksatorių lygintuvo nugarėlėje.
Išimkite kalkių nuosėdų talpą. Ištuštinkite, išskalaukite ir išdžiovinkite.
Nuvalykite aplink lygintuvo angą susikaupusias kalkes ar jų nuosėdas. Įdėkite talpą ir ją užfiksuokite.
Kartokite šį procesą kartą per mėnesį arba pagal poreikį.
Toliau pateikta informacija taikoma tik: „Azur Elite“ (GC503X) | „Azur Elite Advanced“ (GC493X) | „Azur“ (GC490X, GC45XX) | 8000 serija (DST80xx) | 7500 serija (DST75xx) | 7000 serija (DST70xx).
Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir įsitikinkite, kad jis atvėso.
Laikykite prietaisą vertikalioje padėtyje virš kriauklės. Atidarykite „Quick Calc Release“ kolektoriaus svirtelę ir ją ištraukite
Išplaukite „Quick Calc Release" kolektorių vandeniu
Švelniai pakratykite prietaisą, kad iškristų kalkių dalelės
Įdėkite „Quick Calc Release" kolektorių į prietaisą ir pastumkite svirtelę žemyn („spragtelėjimas“), kad užfiksuotumėte kolektorių.
Kartokite šį procesą kartą per mėnesį arba pagal poreikį.
Toliau pateikta informacija taikoma tik: „Azur Performer Plus“ (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | „Azur Pro“ (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Pripilkite vandens į bakelį ir įjunkite. (Jei lygintuve yra reguliuojami nustatymai, pasirinkite MAX TEMP ir NO STEAM.)
Išsijungus lemputei, išjunkite lygintuvą iš elektros tinklo ir laikykite jį virš kriauklės, kad lygintuvo padas būtų horizontalioje padėtyje.
Mygtuku arba selektoriumi įjunkite funkciją CALC CLEAN. (Skiriasi skirtinguose modeliuose. Jei reikia, paspauskite ir palaikykite.)
Švelniai pakratykite lygintuvą palenkdami pirmyn ir atgal, kol jis liks tuščias. Iš garų angų išbėgs vanduo, kalkių nuosėdos ir sklis garai.
Pašildykite lygintuvą ir palyginkite audinį, kad nuvalytumėte lygintuvo padą. Jei reikia, pakartokite procesą.
Kartokite šį procesą kartą per mėnesį arba pagal poreikį.
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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:DST2020/90 , DST2010/40 , DST7060/20 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›