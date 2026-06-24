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„Philips" pagalba

Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?

Norėdami rasti savo „Philips“ garų lygintuvo modelį ir laikytis toliau nurodytos tinkamos kalkių šalinimo procedūros (netaikoma lyginimo sistemoms), perskaitykite naudotojo vadovą arba pažiūrėkite, koks modelio numeris (pvz., DST8050/26, GC4909/60) užrašytas po lygintuvo padu, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.

modelio numeris

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: DST2020/90 , DST2010/40 , DST7060/20 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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