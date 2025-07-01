Ar „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs mano kūdikiui?

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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Taip. Saugumas yra mūsų didžiausias prioritetas. Visi „Philips Avent“ čiulptukai sukurti ir pagaminti taip, kad atitiktų arba viršytų tarptautinius saugos standartus. Jie neturi BPA per visą gamybos procesą ir mes atliekame griežtus kiekvienos partijos kokybės patikrinimus.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF376/27 , SCF376/32 , SCF075/11 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
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