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„Philips" pagalba

Ar „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs mano kūdikiui?

Taip. Saugumas yra mūsų didžiausias prioritetas. Visi „Philips Avent“ čiulptukai sukurti ir pagaminti taip, kad atitiktų arba viršytų tarptautinius saugos standartus. Jie neturi BPA per visą gamybos procesą ir mes atliekame griežtus kiekvienos partijos kokybės patikrinimus.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF376/27 , SCF376/32 , SCF075/11 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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