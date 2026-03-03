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162B9T/00
„B Line“
16 (15,6 col. / 39,6 cm įstriž.)
1366 x 768 HD
Šiame „Philips“ ekrane naudojama numatoma talpinė 10 taškų jutiklinė technologija, skirta sklandžiai reaguoti. Galite iki galo naudotis naujomis, programomis grįstomis lietimo galimybėmis ir atgaivinti senesnes programas. Aklai rinkite tekstą naudodami 10 pirštų arba su draugais žaiskite įdomius interaktyvius žaidimus. Interaktyviai bendradarbiaukite su kolegomis darbe ar mokyklos aplinkoje ir padidinkite produktyvumą bei našumą.
Būnant neidealioje aplinkoje jums reikia monitoriaus, kuris yra atsparus aplinkoje pasitaikantiems vandens purslams ir dulkėms. Tarptautiniame standarte IEC/EN 60529 apibrėžtas apgaubais užtikrinamos apsaugos (IP) vertinimas, naudojamas elektrinių gaubtų sandarinimo, kad į juos nepatektų pašaliniai daiktai ir drėgmė, efektyvumo lygiams nustatyti. Šis „Philips“ ekranas atitinka tarptautinį atsparumo vandeniui ir dulkėms IP vertinimą, jis atsparus vandens purslams ir dulkėms, kurių yra aplinkoje.
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
Atsiliepimai
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
Pirštinės medžiaga ir storis: nitrilas (0,15 mm), medvilnė (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Žr. „SmoothTouch“ naudotojo vadove, norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip operacinės sistemos palaiko lietimo funkciją.
Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą
EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.