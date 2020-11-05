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Nutraukta gamyba

LCD monitorius

226E9QDSB/00

4.9

| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Ryškios ir aiškios detalės, ribų nepaisantis dizainas

Šis stilingas, blizgus monitorius išsiskiria geriausiu vaizdu, kuriam nėra ribų. Su šiuo plataus vaizdo ekranu mėgausitės tokia pačia ryškaus ir aiškaus vaizdo kokybe iš bet kokio žiūrėjimo kampo. Su mirgėjimą mažinančia funkcija po ilgo naudojimo akys bus mažiau pavargusios.

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Ryškios ir aiškios detalės, ribų nepaisantis dizainas

  • „E Line“

  • 22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

„LowBlue“ režimas, kad darbas nevargintų akių

Tyrimai parodė, kad kaip ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis, taip ir LED ekranų skleidžiami trumpųjų bangų mėlynos šviesos spinduliai laikui bėgant gali pažeisti akis ir turėti įtakos regėjimo kokybei. „Philips“ sukurto „LowBlue“ režimo nustatymuose naudojamos išmaniosios programinės įrangos technologijos, kurios sumažina žalingą mėlynos šviesos trumpųjų bangų poveikį.

Sklandus žaidimas be pastangų su „AMD FreeSync™“ technologija

Žaidžiant nereikia rinktis stringančio žaidimo arba pertraukiamų kadrų. Su naujuoju „Philips“ monitoriumi taip neturi būti. Mėgaukitės sklandžiu darbu be trukdžių su „AMD FreeSync™“ technologija esant bet kokiam kadrų skaičiui – sklandus ir greitas atnaujinimas bei ypatingai greita reakcija.

Pritaikytas HDMI – tinka „Full HD“ pramogoms

Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvestį. HDMI laidas užtikrina aukštos kokybės skaitmeninių vaizdo ir garso signalų perdavimą vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių (įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD leistuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2019-10-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2020-04-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2020-04-20

01/04/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор!

Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226E9QDSB РК-монітор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226E9QDSB РК-монітор

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  4. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  5. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.